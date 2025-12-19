Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action doll in scala 1:6 dedicata a Feral Predator (Battle Damaged Version), ispirata al film Prey. Un’uscita che celebra uno dei momenti più intensi e brutali dell’intero franchise, portando nel mondo del collezionismo la rappresentazione definitiva dello scontro finale tra il temibile cacciatore alieno e Naru, la giovane guerriera Comanche.

Feral Predator (Battle Damaged Version) - Hot Toys

Il film ha saputo rinnovare la mitologia del Predator puntando su una tensione primitiva e viscerale, culminata in un duello cruento ambientato tra paludi e foreste. È proprio questa fase conclusiva che Hot Toys ha scelto di immortalare: un Predator ferito, mutilato e segnato dalla battaglia, sconfitto non dalla forza bruta ma dall’ingegno e dalla determinazione della sua avversaria. L’immagine che ne deriva è potente e simbolica, emblema della lotta per la sopravvivenza e del ribaltamento dei ruoli tra preda e cacciatore.

La Feral Predator (Battle Damaged Version) si presenta come un vero capolavoro tecnico. Le nuove tecniche di pittura, abbinate a una texture della pelle estremamente realistica, restituiscono in modo fedele le ferite, le cicatrici e i segni dello scontro. I sottili capelli in gomma contribuiscono a enfatizzare l’aspetto selvaggio e implacabile del personaggio. La figure, alta circa 37 cm, sfoggia una resa pittorica di altissimo livello, con dettagli accurati che includono il caratteristico sangue verde alieno.

Particolarmente riuscita la dotazione di parti intercambiabili: due set di mandibole, una aperta e una con dente spezzato, permettono di rappresentare il Predator in diverse fasi della battaglia. Il braccio destro amputato intercambiabile consente inoltre di ricreare una delle scene più drammatiche del film, con la parte recisa fissabile direttamente sul diorama.

L’arsenale incluso è ricco e variegato, combinando tecnologia extraterrestre e armi dall’impostazione più primitiva: scudo da polso, pistola captiva magnetica, lame retrattili, combistick separabili in versione estesa e retratta, oltre a una frusta dall’aspetto letale. Completano il set una maschera ossea con luce LED rossa, uno zaino decorato con ossa pendenti e una spettacolare base diorama che riproduce la foresta dello scontro finale, arricchita da ascia e frecce rimovibili riconducibili a Naru.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, la nuova action doll di Feral Predator (Battle Damaged Version) è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per inizio 2027. Un pezzo imperdibile per gli appassionati di Prey, del franchise di Predator e delle produzioni di alto livello firmate Hot Toys.