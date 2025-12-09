Threezero ha recentemente aperto i preordini per il nuovo ROBO-DOU Evangelion Next Gen Testbed-04, una straordinaria action figure ispirata alla New Theatrical Edition di Neon Genesis Evangelion, l’opera che ha segnato in modo indelebile l’immaginario di intere generazioni di fan. Si tratta di un’uscita di grande rilievo per il mondo del collezionismo, capace di trasformare in realtà fisica un prototipo “next-gen” finora esistito solo nei concept originali della serie.

Evangelion Next Gen Testbed-04 - Threezero

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Per la prima volta, infatti, l’Evangelion Unit-04 Testbed prende forma concreta grazie al know-how tecnico di Threezero, che lo trasforma in un modello ad alto impatto visivo e ingegneristico. Non ci troviamo di fronte a una semplice action figure, ma a una vera e propria opera d’arte meccanica, progettata per un pubblico di collezionisti esigenti. Il modello è realizzato combinando materiali di alta qualità come ABS, PVC e POM, affiancati da una solida lega di zinco pressofusa che costituisce ben il 75% del telaio interno. Questa struttura garantisce stabilità, resistenza e una straordinaria fluidità nei movimenti.

Con un’altezza di circa 25 cm e 48 punti di articolazione, il Testbed-04 consente di riprodurre con precisione numerose pose iconiche degli Eva, offrendo grande libertà espositiva sia agli appassionati di design dinamico sia a chi predilige la fedeltà scenica. Il colpo d’occhio è ulteriormente esaltato dal contrasto cromatico tra l’argento glaciale e il rosso incandescente, una scelta che valorizza le superfici meccaniche e i dettagli tecnici. Bulloni, cavi, pannellature e parti scorrevoli sono riprodotti con un livello di cura maniacale, a conferma degli elevati standard qualitativi della linea ROBO-DOU.

Threezero arricchisce inoltre la dotazione con un set di accessori particolarmente completo. Non mancano il celebre Progressive Knife e la maestosa Spear of Longinus, due elementi iconici dell’universo Evangelion. È incluso anche l’Umbilical Cable, simbolo della dipendenza energetica degli Eva, insieme a cinque paia di mani intercambiabili e due Entry Plug sostituibili, per configurazioni espositive sempre diverse. A supporto delle pose più spettacolari è presente anche il ROBO-DOU Action Stand dedicato.

Prezzo e data di uscita

Questo Evangelion Next Gen Testbed-04 riesce a catturare l’essenza visionaria dell’opera di Hideaki Anno, portando un frammento dell’universo distopico di Tokyo-3 direttamente nelle collezioni private. L’action figure è attualmente disponibile in preordine al prezzo indicativo di 210,00 euro. La distribuzione in Italia è prevista per ottobre 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group, rendendo questo modello un appuntamento imperdibile per tutti i collezionisti di Evangelion e per gli appassionati di figure die-cast di alta gamma.