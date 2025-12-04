Preparatevi a scendere in campo con EA SPORTS FC 26 Standard Edition per PC, ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero imbattibile! Questa edizione include oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, 120 stadi e 35 campionati per vivere il calcio nella sua forma più autentica. Con la funzionalità Cross-Play tra PC, PlayStation e Xbox, potrete sfidare i vostri amici su diverse piattaforme. Approfittate dello sconto del 50% e portatevi a casa il gioco a soli 34,99€ invece di 69,99€!

EA SPORTS FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 26 Standard Edition è l'acquisto ideale per gli appassionati di calcio che desiderano vivere l'esperienza del gioco più amato al mondo con un realismo senza precedenti. Con questa edizione vi porterete a casa oltre 20.000 giocatori professionisti, più di 750 club e nazionali, 120 stadi e 35 campionati ufficiali. Il gioco si rivolge sia ai veterani della serie che vogliono sfidare amici su piattaforme diverse grazie al cross-play tra PC, PlayStation e Xbox, sia ai nuovi giocatori attratti dalle innovative modalità di gameplay. La possibilità di scegliere tra impostazione realistica per un'esperienza autentica o competitiva per sfide online vi permetterà di personalizzare completamente il vostro modo di giocare.

Questo titolo soddisfa diverse esigenze ludiche: dalla gestione manageriale nella Carriera Tecnico con scenari reali e trame alternative, alla costruzione della squadra dei sogni in Football Ultimate Team attraverso tornei ed eventi Live stagionali. Gli archetipi ispirati ai grandi campioni introducono nuove classi di personalizzazione che esaltano l'individualità di ogni calciatore, mentre i tornei a eliminazione diretta testano le vostre abilità competitive. Con uno sconto del 50% che porta il prezzo da 69,99€ a soli 34,99€, questa è l'occasione perfetta per tuffarvi nell'universo calcistico più completo disponibile su PC, ideale sia per sessioni in solitaria che per sfide multiplayer con gli amici.

