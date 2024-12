EA Sports FC 25 per Nintendo Switch in OFFERTA: porta il calcio virtuale sempre con te!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili, e tra queste spicca EA Sports FC 25 per Nintendo Switch, disponibile a soli 34,98€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo precedente di 39,99€. Questa promozione rappresenta un'opportunità da non perdere per gli appassionati di calcio virtuale.

EA Sports FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 25 segna una nuova era nei videogiochi calcistici, offrendo un'esperienza immersiva con oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre dei campionati più prestigiosi. L'Edizione Standard per Nintendo Switch include il gioco completo, garantendo accesso a tutte le modalità e funzionalità disponibili.

Una delle novità più interessanti è la modalità Rush 5 vs 5, che permette di disputare partite rapide e dinamiche con gli amici nelle modalità Football Ultimate Team, Club e Calcio d'inizio. Questa aggiunta introduce un nuovo livello di divertimento e strategia, ideale per chi cerca sfide intense e immediate.

Il gameplay è stato ulteriormente migliorato grazie a una revisione delle basi tattiche, offrendo un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici. Un nuovo modello di intelligenza artificiale, basato su dati reali, influenza le tattiche di gioco attraverso l'introduzione di nuovi ruoli per i giocatori, rendendo ogni partita unica e avvincente.

Per la prima volta nella serie, EA Sports FC 25 introduce la carriera femminile, permettendo ai giocatori di prendere il controllo di un club o di una calciatrice in uno dei cinque principali campionati mondiali. Questa inclusione celebra il calcio femminile e amplia le possibilità di gioco, offrendo una prospettiva fresca e inclusiva.

Questa inclusione celebra il calcio femminile e amplia le possibilità di gioco, offrendo una prospettiva fresca e inclusiva.

