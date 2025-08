Ha preso ufficialmente il via sabato 2 agosto Sky Parade, il nuovo spettacolo serale proposto da Movieland – The Hollywood Park, all’interno del complesso di CanevaWorld Resort. L’iniziativa, che si svolgerà ogni sera fino al 24 agosto, si inserisce nella programmazione estiva del parco con l’obiettivo di offrire un’esperienza serale agli ospiti, dopo la chiusura delle attrazioni tradizionali.

Sky Parade è una performance audiovisiva in cui musica, proiezioni, laser e coreografie di droni vengono combinati per creare un evento notturno ispirato al mondo del cinema. La struttura narrativa dello show si fonda sull’impiego di brani tratti da colonne sonore cinematografiche, accompagnati da giochi di luce e sequenze visive che riprendono alcuni elementi iconici delle saghe più conosciute.

Movieland Sky Parade

La presentazione ufficiale si è tenuta lungo la Main Street del parco, trasformata per l’occasione in un teatro a cielo aperto. L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del CEO di CanevaWorld Resort, Fabio Amicabile, che ha introdotto la serata raccontando la genesi del progetto e sottolineando la volontà di inserire nel palinsesto del parco contenuti capaci di integrare innovazione tecnologica e impatto emotivo. L’intento dichiarato è quello di costruire una proposta serale accessibile al pubblico del parco, inclusa nel biglietto d’ingresso, per valorizzare ulteriormente la permanenza degli ospiti fino al termine della giornata.

Dal punto di vista tecnico, Sky Parade si fonda su una rete di droni quadricotteri dotati di LED RGB ad alta luminosità, programmati per disegnare nel cielo figure animate sincronizzate con la colonna sonora. Il sistema di controllo sfrutta software avanzati in grado di coordinare centinaia di unità in volo simultaneo, garantendo movimenti precisi grazie a tecnologie di geolocalizzazione GPS e controllo remoto. A questi si affiancano dieci proiettori laser ad alta definizione e oltre cinquanta punti luce distribuiti lungo la Main Street, che contribuiscono a trasformare l’ambiente urbano del parco in un set dinamico.

Dal punto di vista narrativo, lo show non propone una storia lineare ma lavora per suggestioni visive ed evocazioni musicali. La colonna sonora, composta da estratti di partiture cinematografiche note, rappresenta il principale collante emotivo dell’esperienza. Le immagini proiettate e le formazioni dei droni, pur non riproducendo scene specifiche dei film, si ispirano all’immaginario collettivo legato a determinati generi o personaggi. Non mancano riferimenti riconoscibili, ma non vengono utilizzati in modo diretto o didascalico.

Sky Parade si rivolge a un pubblico eterogeneo, cercando un equilibrio tra spettacolarità visiva e accessibilità. La scelta di includere lo show nel biglietto giornaliero consente a tutti i visitatori del parco di assistere senza costi aggiuntivi, favorendo la permanenza serale e incentivando una fruizione completa dell’offerta. Non si tratta di un evento a pagamento separato né di un format che richiede prenotazione.

La durata dello spettacolo è contenuta, inferiore ai 15 minuti, e si colloca al termine della giornata di apertura, fungendo da “gran finale” per la visita al parco. Si consiglia al pubblico di raggiungere la Main Street con qualche minuto di anticipo per poter assistere all’evento da una posizione centrale, dato che il cuore dell’installazione visiva si sviluppa lungo l’asse principale della via.

In sintesi, Sky Parade rappresenta un tentativo di proporre una forma di intrattenimento serale che sfrutta tecnologie emergenti come i droni sincronizzati per arricchire l’offerta esperienziale del parco. Non punta su una narrazione complessa né su un impianto scenico monumentale, ma su una serie di suggestioni costruite con strumenti visivi e sonori per concludere la giornata in modo immersivo. L’iniziativa proseguirà tutte le sere fino al 24 agosto, condizioni meteo permettendo.