Domina i cieli come mai prima d'ora: la Premium Deluxe Steelbook Edition di Flight Simulator 2024 è SCONTATISSIMA!

Amanti dell’aviazione, è arrivato il momento di spiccare il volo! La Premium Deluxe SteelBook Edition di Microsoft Flight Simulator è in offerta al prezzo eccezionale di 102,06€ invece di 139,99€! Non perdete questa occasione per immergervi in un’esperienza di simulazione senza pari e portare la vostra passione per il volo a un livello completamente nuovo.

Microsoft Flight Simulator 2024 vi offre una flotta eccezionale, con 20 aerei dettagliati e 30 aeroporti realistici, che vi permetteranno di esplorare il mondo nei minimi dettagli. Grazie a un motore grafico all'avanguardia, potrete sorvolare oltre 1.5 miliardi di edifici, foreste rigogliose, montagne maestose, strade trafficate e fiumi sinuosi. L’esperienza è resa ancora più coinvolgente da paesaggi in continuo cambiamento, grazie a condizioni meteo dinamiche e traffico in tempo reale, che rendono il mondo vivo sotto i vostri occhi.

Questa edizione speciale, la Premium Deluxe SteelBook Edition, va oltre la versione standard, con 25 aerei aggiuntivi e 10 aeroporti internazionali realizzati a mano, per un totale di 45 aerei e 40 aeroporti esclusivi. Ma non è tutto: riceverete anche una custodia Jumbo SteelBook, un elegante cordino da pilota personalizzato con codice digitale per il gioco e un messaggio esclusivo dagli sviluppatori. Che siate piloti esperti o principianti, troverete strumenti interattivi e liste di controllo che vi guideranno in ogni fase del vostro viaggio.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione: la Premium Deluxe SteelBook Edition di Microsoft Flight Simulator è ora disponibile a un prezzo irripetibile di 102,06€! Correte a scoprire questa offerta e preparatevi a volare verso nuove avventure!