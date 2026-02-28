Dixit Kids è una reinterpretazione collaborativa dell’universo di Dixit, ideata per i più piccoli, ma con tutte le caratteristiche capaci di conquistare anche gli adulti.

Il gioco si basa su un'idea semplice e delicata: domenica è il compleanno di Coniglia Corriera, ma gli inviti non sono ancora stati consegnati. I giocatori dovranno collaborare per invitare quanti più conigli possibile alla festa prima che il tempo finisca.

Fin dalle prime battute, il gioco riesce a evocare una dimensione narrativa tenera e coinvolgente. Non vi sono elementi che elicitano la voglia di competere per primeggiare, ma di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Nel gioco tutto è calibrato per essere accessibile e immediato, senza perdere profondità.

In un panorama ludico spesso dominato dalla sfida individuale, la scelta cooperativa rappresenta un valore educativo importante, soprattutto per il pubblico dai 6 anni in su. L’atmosfera è quella tipica dell’universo Dixit: immagini evocative, stati d’animo da interpretare, comunicazione non verbale e un pizzico di mistero.

Meccanica

La struttura di Dixit Kids è chiara e lineare, ma sorprendentemente raffinata, rispetto a molti concorrenti per la stessa fascia d'età. I giocatori interpretano a turno Coniglia Corriera, visitano una Tana e scelgono uno dei due conigli presenti come Ospite. A quel punto selezionano dalla propria mano una carta che corrisponda allo stato d’animo dell’Ospite: quella carta rappresenta l’Invito e viene giocata coperta.

Gli altri giocatori assumono il ruolo di Coniglietti Portalettere. Devono scegliere, tra le loro carte, quella che corrisponde allo stato d’animo dell’altro coniglio nella Tana, quello che non viene scelto come Ospite. Se non possiedono una carta adeguata, il regolamento indica chiaramente di sceglierne una il più possibile opposta allo stato d’animo dell’Ospite.

Le carte vengono raccolte, mescolate e rivelate e, in silenzio, i Coniglietti Portalettere devono individuare quale carta sia l’Invito scelto da Coniglia Corriera. Se almeno due di essi lo trovano, l’Ospite riceve l’invito e anche l’altro coniglio della Tana può unirsi alla festa; altrimenti l’invito è andato perso e la Tana dovrà essere visitata nuovamente.

Il sistema è decisamente elegante: da un lato stimola empatia e interpretazione emotiva, dall’altro lascia inalterata la dinamica deduttiva dei suoi predecessori. L’obbligo del silenzio aggiunge tensione e concentrazione alla fase di individuazione, lasciando gli elementi di confronto verbale una volta terminato il turno.

Livello dei giocatori

Dixit Kids raggiunge in modo ottimale il suo pubblico. Pensato per 3-6 giocatori, dai 6 anni in su, grazie alle sue dinamiche chiare e a una sequenza di fasi che rispetta la semplicità, il gioco rispetta fedelmente le aspettative.

Per i bambini, il gioco diventa un potente strumento di supporto all'alfabetizzazione emotiva. I ragazzi devono osservare le immagini, riconoscere stati d’animo e provare a empatizzare con gli altri. È un esercizio di immedesimazione e lettura simbolica che avviene in modo naturale, senza mai risultare didattico o forzato.

Per gli adulti, invece, pur essendo inadatto a chi non possiede un sufficiente livello di astrazione e connessione con l'universo emotivo, si afferma un secondo livello di lettura. L'immedesimazione si concentra sulla comprensione di come ragiona un bambino, sull'intuizione delle sue associazioni simboliche per prevedere le scelte di Coniglia Corriera: tutto questo crea un’interazione ricca e spesso sorprendente.

La difficoltà di gioco è regolabile attraverso la pedina Sole: posizionata su “Lunedì” offre la modalità standard di gioco, mentre posizionata su “Mercoledì” offre una sfida più impegnativa. Questo meccanismo leggero permette di adattare l’esperienza al gruppo, aumentando o diminuendo la pressione temporale.

Componentistica

Dal punto di vista dei materiali, Dixit Kids è curato con grande attenzione. L'area di gioco si colloca all’interno della scatola, creando un ambiente di azione compatto, immersivo e ben delimitato. Le 8 pedine Coniglio in legno, la pedina Coniglia Corriera e la pedina Sole sono solide e ben rifinite.

Le 84 carte in formato tarocco sono il cuore pulsante del gioco. Le illustrazioni, realizzate da artiste come Lucie Dessertine, Emily (Seung Eun) Paik, Seppyo (Mélanie Bardin) e Lemonjuiceday (Iris Wincker), sono luminose, espressive e immediatamente leggibili anche dai più piccoli. Gli stati d’animo rappresentati risultano chiari, ma non banali.

Le 32 tessere Porta contribuiscono a creare un senso chiaro e inequivocabile di successione visiva: vedere le Tane chiudersi e i conigli spostarsi verso il tavolo centrale rende estremamente tangibile e progressivo l’avanzamento verso la festa.

La qualità complessiva dei materiali è quindi elevata e coerente con lo standard dell’universo Dixit, che tra illustrazioni evocative e scatole che partecipano alla narrazione è ancora oggi ai massimi livelli nel settore.

Regolamento

Il regolamento di Dixit Kids è strutturato in modo chiaro e progressivo. La preparazione al gioco è guidata passo dopo passo: posizionamento della scatola tabellone, distribuzione delle pedine, scelta delle tessere Porta, collocazione della pedina Sole e distribuzione delle carte.

Le fasi del turno sono ben distinte e spiegate e la presenza di esempi illustrati facilita la comprensione, soprattutto per i più giovani. Inoltre, la condizione di fine partita è semplice e tematicamente coerente: la partita termina quando tutti i conigli sono seduti intorno al tavolo oppure quando la pedina Sole raggiunge la domenica.

L'organizzazione dei contenuti è lineare, utilizza molto bene i colori per delimitare i box esplicativi e quelli esemplificativi. La distribuzione del tesso e delle immagini rispetta i tempi e i modi di fruizione di bambini e ragazzi, che possono così accedere autonomamente senza necessità dell'intermediazione di un adulto.

Il regolamento riesce quindi a essere completo, accessibile e chiaro senza risultare pesante o eccessivamente verboso, riducendo in modo drastico il tempo di ingresso dei giocatori nella dinamica di gioco.

Accessibilità

Dixit Kids brilla certamente per il suo altissimo livello di accessibilità e apertura a un amplissimo ventaglio di giocatori e di approcci al gioco da tavolo e all'interazione cooperativa.

Il gioco non richiede competenze di lettura per essere giocato: tutta la meccanica si basa sulle immagini. Questo elemento lo rende perfetto anche per bambini che stanno ancora imparando a leggere o per contesti multilingue, in cui è sufficiente un lettore per assorbire gli elementi di regolamento.

La natura collaborativa elimina frustrazione e competizione diretta. Nessun giocatore perde da solo: si vince insieme organizzando una festa memorabile per Coniglia Corriera oppure si accetta collettivamente che qualche invito sia andato smarrito.

Infine, dopo ogni turno l'incoraggiamento al dibattito è esplicito, trasformando l’esperienza in un momento di condivisione e crescita relazionale mediato da regole specifiche e da un obiettivo esplicito.

Longevità

Con 84 carte e combinazioni sempre diverse di illustrazioni ed emozioni, la variabilità di Dixit Kids è senza dubbio elevata. La durata contenuta, circa 25 minuti per il completamento di una partita, favorisce esperienze ripetute, anche consecutive.

Ogni gruppo potrà sviluppare le proprie dinamiche interpretative con il passare delle stagioni e delle età. I bambini crescono, cambiano prospettiva, arricchiscono il proprio vocabolario emotivo e ciò rende il gioco potenzialmente evolutivo nel tempo.

La modalità di difficoltà variabile aumenta la rigiocabilità nel momento in cui le affinità di gruppo si consolidano. Le carte, come tutte le altre dell'ampio mondo Dixit, sono compatibili con altri giochi ed espansioni dello stesso universo di gioco, ampliando ulteriormente le possibilità.

Con l'evoluzione emotiva dei giocatori, tuttavia, l'elemento narrativo potrebbe risultare troppo infantile, poco accattivante, generando un buco di interesse per l'area adolescenziale dei potenziali fruitori.

Conclusione

Dixit Kids è molto più di una semplice versione per bambini di Dixit. È un’esperienza collaborativa che mette al centro empatia, interpretazione e cooperazione.

La struttura è solida, il regolamento chiaro, i materiali di alta qualità, ma soprattutto, il gioco riesce a creare momenti autentici di connessione tra i partecipanti.

Per quanto invitare conigli a una festa di compleanno possa essere narrativamente un po' debole per alcune fasce di pubblico, genera comunque un obiettivo semplice e accessibile. Pertanto, Dixit Kids dimostra quanto sia profondo il potere del gioco quando unisce immaginazione e relazione.

Il gioco è una festa di compleanno che vale la pena organizzare. Alla fine, quando i conigli sono seduti attorno al tavolo e la pedina Sole segna l’arrivo della domenica, si ha davvero la sensazione di aver costruito qualcosa insieme.