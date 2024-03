Rivivere FFVII Crisis Core ora vi costa SOLO 28€!

Finalmente è arrivato Final Fantasy VII: Rebirth, dopo anni di attesa, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione. Molti di voi probabilmente hanno già iniziato questa nuova avventura con Cloud e i suoi compagni. Per chi invece non lo sapesse, segnaliamo che è possibile portarsi a casa un altro pezzo importante della storia di Final Fantasy VII a soli 28,50€, grazie a un'offerta su Amazon. Si tratta della rimasterizzazione di Crisis Core Final Fantasy VII, il prequel uscito originariamente per PSP e che ha come protagonista Zack Fair. Questa versione, chiamata per l'occasione Reunion, è disponibile per PS5 e riesce a ridare lustro a questo classico, come potete leggere nella nostra recensione.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di una rimasterizzazione eccellente di un titolo troppo spesso ignorato, soprattutto per la sua esclusività su PSP, ma di importanza fondamentale nell'ecosistema di FFVII. Questo gioco è consigliato non solo agli appassionati di Final Fantasy, ma anche a tutti gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi, essendo realizzato con assoluta cura.

Con Zack Fair come protagonista, il gioco racconta eventi cruciali che hanno portato agli avvenimenti di "tradimento" di Sephiroth e al passaggio di testimone tra Cloud e Zack, seguendo la cronologia di Final Fantasy VII originale.

Attenzione, però, perché aver giocato il titolo originale non è fondamentale per godersi Crisis Core (così come Crisis Core non è fondamentale per giocare FFVII Remake e Rebirth), ma l'esperienza ludica offerta è di quelle da non perdere, così come il contesto narrativo e i personaggi sono imperdibili per chi di Midgar e dintorni vuole sapere davvero tutto. Ancora di più, al prezzo ridotto di soli 28,50€ a cui lo trovate oggi.

