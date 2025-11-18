Siete alla ricerca di ventole RGB di qualità per il vostro setup da gaming? Il Cooler Master MasterFan 3in1 MF120 Halo White Edition è in offerta su Amazon a soli 38,55€ invece di 52,99€. Questo pack include tre ventole ARGB con doppio anello luminoso da 24 LED indirizzabili, sensore anti-inceppamento e tecnologia di riduzione delle vibrazioni. Approfittate dello sconto del 27% per illuminare il vostro PC con un sistema di raffreddamento silenzioso e performante, compatibile con ASUS Aura, ASRock RGB e MSI RGB.

MasterFan 3in1 MF120 Halo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cooler Master MasterFan 3in1 MF120 Halo White Edition è la scelta ideale per gli appassionati di modding e per chi desidera costruire o migliorare un PC dal design accattivante senza rinunciare alle prestazioni. Grazie all'illuminazione ARGB a doppio anello con 24 LED indirizzabili, questa soluzione soddisfa le esigenze di chi vuole personalizzare l'estetica del proprio case con effetti luminosi straordinariamente vivaci. La compatibilità con i principali software di gestione RGB come ASUS Aura, ASRock RGB e MSI RGB vi permetterà di sincronizzare perfettamente l'illuminazione con gli altri componenti del vostro sistema.

Questi ventilatori sono perfetti anche per chi cerca un equilibrio tra raffreddamento efficiente e silenziosità. Il design ibrido delle eliche AirBalance garantisce un flusso d'aria eccezionale di 47.2 CFM e una pressione statica affidabile, rendendoli adatti sia come ventole di aspirazione che di scarico. La tecnologia di riduzione del rumore vi assicurerà un funzionamento silenzioso tra 6 e 30 dBA, mentre il sensore smart vi proteggerà da eventuali inceppamenti. Con uno sconto del 27%, il kit 3in1 con controller incluso rappresenta un'opportunità vantaggiosa per chi desidera rinnovare completamente il sistema di raffreddamento del proprio PC.

Il Cooler Master MasterFan 3in1 MF120 Halo White Edition vi offre un sistema di raffreddamento intelligente con sensore anti-inceppamento che protegge i vostri componenti durante il funzionamento. Dotato di 24 LED ARGB indirizzabili su doppio anello, garantisce un'illuminazione spettacolare e personalizzabile. Con tecnologia AirBalance, assicura un flusso d'aria di 47.2 CFM e una pressione di 1.6 mmH2O, mantenendo una silenziosità tra 6-30 dBA grazie ai materiali fonoassorbenti.

