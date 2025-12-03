Se cercate un controller wireless per Nintendo Switch che unisca qualità e convenienza, il Trust GXTrust 1246W Muta è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo gamepad offre connessione Bluetooth, vibrazione dual shock e sensore di movimento per un'esperienza di gioco completa. Con un'autonomia di 15 ore e la possibilità di giocare anche via cavo, potete portarlo a casa a soli 23,69€ invece di 29,99€, risparmiando il 21%. Compatibile con Switch, Switch OLED e Switch Lite!

Prodotto in caricamento

Controller Wireless per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GXTrust 1246W Muta Controller è l'acquisto ideale per tutti i possessori di Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite che cercano un'alternativa economica ma performante ai controller ufficiali. Vi conquisterà se apprezzate lunghe sessioni di gioco senza interruzioni, grazie alla batteria che garantisce fino a 15 ore di autonomia. È perfetto per chi desidera massima libertà di movimento grazie alla connessione Bluetooth wireless, ma apprezza anche la possibilità di giocare via cavo quando necessario. I giocatori competitivi troveranno nel pulsante turbo fire un alleato prezioso per migliorare le proprie prestazioni.

Questo controller soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di gioco completa e immersiva senza spendere una fortuna. La vibrazione dual shock e il sensore di movimento vi permetteranno di godere appieno di tutti i titoli che sfruttano queste funzionalità, dalla precisione negli sparatutto al coinvolgimento nei giochi d'avventura. Con uno sconto del 21% che porta il prezzo a soli 23,69€, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole un secondo controller per il multiplayer locale o per sostituire quello principale con un'alternativa più conveniente ma dalle caratteristiche tecniche complete.

Il GXTrust 1246W Muta è un gamepad wireless progettato per Nintendo Switch, OLED e Lite. Offre connessione Bluetooth wireless o via cavo con il cavetto Play & Charge incluso, garantendo 15 ore di autonomia con batteria ricaricabile integrata. Dotato di vibrazione dual shock e sensore di movimento, dispone di un layout completo con pulsanti aggiuntivi per screenshot e turbo fire, assicurando un'esperienza di gioco coinvolgente e reattiva.

Vedi offerta su Amazon