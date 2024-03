Come usare il viaggio rapido in Rise of the Ronin

Rise of the Ronin è un gioco con un mondo aperto tutto da esplorare. Oltre all'aliante e al cavallo, spostarsi può essere ancora più pratico grazie a un sistema di viaggio veloce.

Come sbloccare e utilizzare il viaggio veloce in Rise of the Ronin ve lo spieghiamo noi.

Come viaggiare velocemente in Rise of the Ronin?

Il sistema di viaggio veloce consente di raggiungere qualsiasi insediamento che abbiamo visitato in precedenza, compreso il campo base, da qualsiasi parte del mondo.

Per poter viaggiare velocemente verso un'area specifica dovremo necessariamente attivare gli Stendardi di quell’area. Il sistema di viaggio rapido in Rise of the Ronin diventa accessibile non appena i giocatori raggiungono la sezione open world, subito dopo il tutorial.

Questi Stendardi sono sparsi in tutto il mondo, contrassegnati da una croce bianca sulla mappa. Quando un giocatore ne troverà uno e lo solleverà, questi diventerà automaticamente un punto di viaggio rapido.

Per utilizzarlo da quel momento in poi, basterà passare il cursore su di esso all'interno della mappa e premere il tasto X sul controller DualSense per essere portati direttamente sul punto scelto. Anche alcuni luoghi chiave, compresi i principali punti di riferimento, funzioneranno in questo modo.

Può inoltre capire anche che uno Stendardo si trovi all’interno di un’area ricca di nemici, il che significa che dovremo necessariamente prima eliminare tutti gli avversari, usando la furtività o, perché no, le maniere forti.

Una volta che un’area è stata ripulita dai nemici di turni, saremo subito dopo in grado di attivare lo Stendardo, dandoci modo anche di riposare, salire di livello, recuperare i nostri oggetti curativi da utilizzare poi in battaglia e, cosa più importante in questo caso, viaggiare velocemente qui ogni volta che ne avremo bisogno.