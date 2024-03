In Rise of the Ronin avrete a che fare con nemici che diventano più forti e in grado di uccidervi con combo devastanti. Per prepararsi al meglio a queste sfide, sarà necessario salire rapidamente di livello.

Il gioco Team Ninja (che trovate su Amazon) utilizza un sistema di progressione basato su livelli e punti abilità.

Advertisement

Sebbene la prontezza di riflessi nell'impartire comandi sia fondamentale, dovrete comunque lavorare parecchio per far salire di livello il vostro personaggio per aumentare le statistiche di base.

In questa guida vi spieghiamo come salire di livello velocemente in Rise of the Ronin, spiegandovi come guadagnare più esperienza.

Come salire di livello in Rise of the Ronin

Di seguito troverete un elenco di obiettivi da seguire per accumulare esperienza e salire rapidamente di livello.

Missioni Legame

Missioni secondarie a cui si ha accesso nel gioco, queste sono legate a personaggi specifici che si incontrano nel corso dell'avventura.

Completare queste missioni permette di sviluppare il rapporto con loro e di guadagnare molta esperienza.

Caccia ai fuggitivi

In ogni area del gioco c'è la possibilità di avere almeno un fuggitivo da cacciare. Si tratta di avversari piuttosto forti che si possono sconfiggere per aumentare il legame con una determinata regione.

Cacciare i fuggitivi è un buon modo per uccidere velocemente un grande gruppo di nemici, livellando in maniera concreta.

Ripristinare l'ordine pubblico

Una volta che si è nel mondo e si è pronti a iniziare la missione principale, una delle prime attività introdotte dal gioco sono gli eventi di ordine pubblico.

In alcune zone specifiche della regione, troverete infatti un gruppo di nemici che ne ha preso il controllo. Sconfiggendoli, potrete sbloccare sulla mappa parti precedentemente oscurate, permettendo di salire velocemente di livello.

Usare determinati pezzi di equipaggiamento

Un'altra buona strategia da adottare se si vuole salire di livello velocemente è quella di utilizzare pezzi di equipaggiamento che donano esperienza e Karma bonus al nostro personaggio principale.

Inizialmente la quantità potrebbe sembrare poca, ma quando si riescono a incastonare due o tre pezzi, riuscirete a livellare molto più facilmente.