Come ottenere velocemente Monete d’Argento in Rise of the Ronin

In Rise of the Ronin la valuta di gioco è molto importante, come in ogni titolo open world che si rispetti.

Nel titolo di Team Ninja (che trovate su Amazon) vi sono infatti due tipi di valuta: quella standard e le Monete d’Argento.

Advertisement

Completare la maggior parte dei contenuti in Rise of the Ronin ci ricompensa con denaro regolare che puoi usare per acquistare materiali, armi e armature.

Tuttavia, ci sono oggetti speciali che puoi acquistare solo con le Monete d'Argento e per questo motivo, guadagnarne grandi quantità non è facile.

In questa guida, spieghiamo il miglior modo per guadagnare Monete d'Argento e cosa potremo acquistare con esse:

Come guadagnare Monete d’Argento e cosa comprarci in Rise of the Ronin

Le Monete d'Argento ci verranno date come ricompensa per aver completato una serie di compiti specifici.

Il modo migliore per ottenere monete a parere di chi scrive sarà quello di raccogliere il maggior numero di gatti.

Vi sono comunque diverse azioni che ci porteranno al conseguimento rapido di Monete d'Argento e sono le seguenti:

Rintracciare i fuggitivi ;

; Inviare in missione un cane pellegrino ;

; Scattare fotografie in giro per la mappa;

in giro per la mappa; Raccogliere i gatti smarriti;

smarriti; Completare i vari tipi di missioni.

Considerando quanto siano rare le Monete d'Argento, gli oggetti che potremo scambiare per metterci sopra le mani vanno dalle armi alle armature, passando per il mobilio e persino i cavalli.

Nei mercati neri che troveremo in varie località del mondo di gioco potremo infatti mettere mano a un considerevole numero di oggetti.

Di solito, i commercianti presenti in questi luoghi hanno da offrire buoni pezzi di equipaggiamento, da acquistare proprio usando le Monete d'Argento.

Un altro ottimo tipo di oggetto che di solito potremo acquistare con le Monete d'Argento sono i trattati, i quali forniranno al giocatore Punti Abilità o Punti Abilità Rari, a seconda del tipo.