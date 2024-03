Come ottenere punti abilità velocemente in Rise of Ronin

In Rise of the Ronin è presente un albero delle abilità con quattro diverse aree e potenziamenti annessi tutti da sbloccare.

I giocatori avranno quindi molto da fare se vogliono diventare dei veri maestri nel maneggiare la spada e guadagnare velocemente punti abilità per poterlo fare è sicuramente un bonus da non sottovalutare.

Scopiamo quindi come ottenere abbastanza velocemente i punti abilità in Rise of Ronin (che trovate su Amazon):

Ottenere facilmente punti abilità in Rise of Ronin

Ci sono due diversi tipi di punti abilità che possono essere ottenuti durante la progressione nel gioco.

I punti abilità normali si ottengono salendo di livello, accumulando Karma aiutando gli altri, partecipando ad attività open-world e aumentando l'abilità con le armi.

I punti abilità rari, invece, richiedono il completamento di missioni obbligatorie, la partecipazione a missioni e attività secondarie, l'accumulo di Karma, l'utilizzo di uno dei trattati e altro ancora.

I quattro punti abilità rari sono a loro volta Forza, Destrezza, Fascino e Intelletto, che sono anche gli alberi delle abilità disponibili.

Forza

Per quanto riguarda i punti abilità Forza, le vie principali attraverso le quali i giocatori possono guadagnarli in modo affidabile sono la creazione di legami personali con specifici alleati, la caccia ai fuggitivi in tutto il mondo e la raccolta di tutto ciò che si trova in un'area.

Anche i trattati di forza vengono assegnati con una certa regolarità, quindi non siate timidi nell'usarli.

Destrezza

Chi spera di accumulare più punti abilità destrezza dovrà invece prepararsi ad affrontare il guado del dojo, perché i premi dell'allenamento per aver terminato i combattimenti ad alto livello saranno proprio quelli.

Per il resto, la costruzione di rapporti stretti con gli alleati, il completamento delle aree e l'uso dei trattati può aiutare.

Fascino

La caccia ai punti abilità fascino piacerà sicuramente agli amanti dei gatti, in quanto l'attività di raccolta dei felini in Rise of the Ronin porterà a una maggiore quantità di punti abilità in cambio della ricerca di 100 gatti.

I gatti si possono trovare ovunque, quindi è bene utilizzare strumenti come il rampino o l'aliante per riuscire a scovarli facilmente.

Intelletto

Infine, i punti abilità intelletto si potranno ottenere in modo più efficace grazie a un occhio vigile e al completamento delle diverse richieste "fotografiche" che troveremo nel mondo di gioco.

Queste possono essere parte del completamento dell'area o richieste più specifiche fornite dai venditori dello studio fotografico. Allo stesso tempo, non trascurare i nostri alleati e controllare l'inventario sarà altrettanto importante.

Con i numerosi vantaggi che derivano dallo sblocco di nuove abilità e dal miglioramento delle statistiche, è chiaro che i giocatori dovranno investire tempo e sforzi per ottenere il maggior numero possibile di punti.

I punti abilità più facili da guadagnare si otterranno facendo del nostro meglio in tutti gli incontri casuali, impegnandosi in combattimento il più possibile e completando tutte le missioni secondarie e le attività.

Anche ripulire completamente le aree sarà una fonte niente male di punti esperienza e ricompense.