Come ottenere (e migliorare) l'aliante in Rise of the Ronin

L'aliante è diventato un punto fermo di molti giochi open world e, di certo, è un oggetto immancabile nel Giappone antico di Rise of the Ronin.

Si tratta infatti di un ottimo mezzo per attraversare il mondo, anche se è possibile migliorarlo per renderlo ancora più efficace.

È uno dei tanti marchingegni che possono essere migliorati dall'inventore Igashichi Iizuka, anche se l'aliante è uno di quelli che dovrete trovare da soli prima di poterlo usare.

Questa guida spiega come sbloccare l'aliante in Rise of the Ronin (che trovate su Amazon), i potenziamenti disponibili e come sbloccarli.

Come sbloccare l'aliante in Rise of the Ronin

L'aliante può essere sbloccato già nella prima missione a Yokohama dopo il prologo. Nonostante si tratti di un oggetto essenziale, è però possibile perderlo per poi dover tornare indietro e acquistarlo in seguito.

Iniziando la missione "Il ponte per Yokohama" e raggiungendo la guardia che blocca la strada attraverso il ponte per raggiungere la città, dovrete necessariamente essere in possesso di un permesso per superare il checkpoint.

Proseguendo arriverete a Ishikawa, dove si incontra per la prima volta un ronin che si rivela poi essere Ryoma Sakamoto. Seguitelo nella tenuta di un magistrato che è stata occupata dai banditi e iniziate quindi la missione.

Verso la fine, poco prima di salire su un edificio per combattere il boss della missione (Gonzo), un sentiero a destra conduce a un magazzino chiuso a chiave.

Dopo aver sconfitto Gonzo, potendo scegliere se risparmiarlo o ucciderlo (scegliete la prima opzione se volete stabilire un legame con lui in seguito), riceverete delle ricompense, tra cui un permesso per il checkpoint e una chiave del magazzino.

Lì potrete aprire la porta dove, tra il bottino, c'è un forziere contenente l'aliante. Una volta ottenuto, è possibile utilizzarlo premendo X quando si è già in volo. Da ora potrete planare verso la città di Yokohama senza il permesso della guardia.

Come migliorare l'aliante in Rise of the Ronin

L'aliante è un ottimo strumento, ma necessariamente il suo utilizzo consuma il vostro contatore Ki. Una volta incontrato Igashichi, potrete parlare con lui nella sua officina per potenziare quindi l'aliante, e non solo.

Igashichi si trova sempre nello stesso edificio dello studio fotografico. A Yokohama, si trova nella zona di Honcho, non lontano dal quartiere dei divertimenti di Miyozaki.

Per sbloccare i potenziamenti è necessario ovviamente un gruzzolo di denaro, ma può anche dipendere dal livello di legame con Igashichi, oltre che dall'ottenimento di una serie di libri ottenuti dalle missioni del gioco o dai forzieri durante l'esplorazione del mondo.

Poco sotto, le abilità sbloccabili con l'aliante:

Assassinio

Come il nome lascia intuire, questo potenziamento consente di assassinare i nemici planando sopra di loro.

Volo veloce

Questo permette di planare a una velocità maggiore quando si tiene premuto il tasto cerchio, anche se consumerà più Ki.

Per sbloccarla sono necessarie 2000 monete e un livello di legame di livello 1.

Riduzione del consumo di Ki

Un'altra abilità molto utile che riduce il consumo di Ki durante la planata, in modo da poter viaggiare ancora di più in aria.

Il livello 1 riduce il consumo di Ki del 5%, il livello 2 riduce il consumo di Ki del 10% e il livello 3 riduce il consumo di Ki del 20%.

Bomba in volo

Questo potenziamento si sblocca più avanti nella storia, dopo aver lasciato Yokohama, e permette di lanciare palle di terracotta dall'alto mentre si plana.

Per sbloccarlo sono necessarie 4000 monete, 30 libri e un legame di livello 1 con Igashichi.