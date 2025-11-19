Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%. Questo innovativo JRPG unisce il combattimento a turni con azioni in tempo reale, dove potrete schivare, parare e contrattaccare esplorando un mondo incantato realizzato in Unreal Engine 5. Il prezzo passa da 49,99€ a soli 39,99€, un'occasione imperdibile per scoprire il primo titolo di Sandfall Interactive con grafiche mozzafiato e gameplay strategico.

Prodotto in caricamento

Clair Obscur Expedition 33, chi dovrebbe acquistarlo?

Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 è perfetto per gli amanti dei JRPG che cercano un'esperienza di gioco innovativa e dinamica. Se siete stanchi dei combattimenti a turni classici e desiderate un sistema che unisca strategia tattica e azioni in tempo reale, questo titolo rappresenta un'evoluzione del genere che non potete lasciarvi sfuggere. Il gioco si rivolge a chi ama personalizzare profondamente i propri personaggi, sperimentando con equipaggiamenti, abilità e sinergie di squadra per creare esploratori unici. La presenza di meccaniche action come schivate, parate e contrattacchi in tempo reale durante i turni vi permetterà di sentirvi sempre al centro dell'azione, rendendo ogni battaglia intensa e coinvolgente.

Questa offerta soddisfa anche le esigenze degli appassionati di mondi fantasy ricchi e dettagliati, grazie agli straordinari ambienti realizzati in Unreal Engine 5 che spaziano dall'Isola di Visage al Campo di battaglia dimenticato. Se amate esplorare ogni angolo delle mappe, scoprire segreti nascosti e completare missioni secondarie, troverete ore di contenuti da svelare. L'esperienza è arricchita dalla possibilità di reclutare creature leggendarie come alleati e sbloccare nuove aree attraverso mezzi di trasporto inediti, il tutto accompagnato da una colonna sonora emozionante che valorizza ogni momento dell'avventura.

Vi presentiamo Clair Obscur: Expedition 33 PS5, un'evoluzione rivoluzionaria dei JRPG che fonde combattimenti a turni con azioni in tempo reale. Potrete personalizzare i vostri esploratori, schivare e parare gli attacchi nemici, creare combo devastanti ed esplorare un mondo incantato realizzato con Unreal Engine 5.

Vedi offerta su Amazon