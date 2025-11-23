Tratto dall’anime One Piece, Bandai torna a colpire con una delle uscite più attese della nuova stagione dedicata alla ciurma di Cappello di Paglia. Stavolta tocca a Tony Tony Chopper, che approda nella linea SH Figuarts direttamente dalla saga di Egghead con una figure compatta, coloratissima e ricca di dettagli. Una proposta pensata sia per chi colleziona già da tempo questa linea, sia per chi si avvicina ora al mondo delle action figure articolate dedicate all’opera di Eiichirō Oda.

Sin dal primo sguardo, la Chopper SH Figuarts si presenta come un prodotto che punta sull’espressività, sulla cura del design e su una posabilità sorprendente per un personaggio dalla struttura così particolare. Una release che, senza fare troppo rumore, vuole ritagliarsi un posto di rilievo nelle collezioni dei fan di One Piece e degli appassionati di figure in generale.

Tony Tony Chopper, chi è?

Nella saga di Egghead di One Piece, Chopper si ritrova insieme alla ciurma su un’isola futuristica dominata dalla scienza avanzata del Dr. Vegapunk. Questo ambiente, ricco di tecnologie sperimentali e scoperte straordinarie, mette in luce il lato più curioso e professionale di Chopper, che qui non è solo il medico della ciurma, ma un personaggio capace di comprendere e interagire con un mondo scientifico molto vicino ai suoi interessi.

Durante l’arc, Chopper vive momenti sia leggeri sia significativi: esplora le meraviglie tecnologiche dell’isola, interagisce con personaggi chiave come Bonney e con i vari “satelliti” di Vegapunk, e mostra il suo mix caratteristico di ingenuità, coraggio e sensibilità. La sua presenza è costante e più incisiva rispetto ad altri archi narrativi, rendendo questa versione un soggetto particolarmente interessante per una figure dedicata.

Packaging

Il packaging della SH Figuarts dedicata a Tony Tony Chopper nella versione Future Island Egghead rispecchia pienamente lo stile moderno e pulito che Bandai e Tamashii Nations stanno adottando per le uscite più recenti. La confezione, compatta e solida, si presenta subito con una grafica accattivante che mette in primo piano il personaggio e gli accessori, mantenendo quella combinazione di colore azzurro e crema che richiama perfettamente l’estetica futuristica dell’arc di Egghead.

La parte frontale è dominata da un’ampia finestra trasparente che lascia intravedere chiaramente la figure e le due espressioni alternative incluse. Questo permette ai collezionisti di valutare da subito la qualità della pittura e del molding, un dettaglio sempre apprezzato nella linea SH Figuarts. Accanto alla finestra troviamo un’illustrazione di Chopper in versione Egghead che aggiunge un tocco visivo molto dinamico, mentre il nome del personaggio è ben leggibile grazie a un font grande e pulito.

Sul retro della scatola Bandai propone la consueta carrellata di pose e funzioni della figure. Qui la comunicazione è molto chiara: una serie di foto mostra sia la posabilità sia il lavoro di sculpt, con brevi descrizioni dedicate alle sezioni Super Action e Super Modeling. Lo stile grafico rimane ordinato e molto leggibile, perfetto per far capire a colpo d’occhio cosa offre questa release.

Blister

Aprendo la confezione, troviamo un blister organizzato in modo semplice ma estremamente funzionale, come da tradizione per la linea SH Figuarts. La figure di Chopper è ben protetta e subito visibile, mentre tutti gli accessori sono disposti in modo ordinato attorno a lui, così da risultare immediatamente identificabili.

Il contenuto è essenziale ma ben curato: oltre alla figure principale, Bandai include un piccolo stand di supporto, utile soprattutto per chi vuole ricreare pose più dinamiche, insieme a tre espressioni facciali alternative che permettono di adattare Chopper a varie situazioni, dalla sorpresa alla gioia tipica del personaggio. A completare il set troviamo anche un volto alternativo di Luffy, un’aggiunta interessante e inaspettata, che permette di arricchire ulteriormente l’esposizione per chi colleziona la ciurma completa.

Aspetto e posabilità

Entrando nel vivo dell’analisi, la SH Figuarts dedicata a Tony Tony Chopper si presenta come una riproduzione compatta ma ben rifinita del personaggio nella versione Future Island Egghead. La figure misura circa 8 cm di altezza (base esclusa), un formato coerente con la natura minuta del personaggio e perfettamente proporzionato rispetto agli altri membri della ciurma rilasciati nella stessa linea.

Il materiale utilizzato è un mix di PVC e ABS, una scelta ormai classica per la serie SH Figuarts, che garantisce solidità, leggerezza e un buon livello di dettaglio nelle parti più piccole. Una volta estratto dal blister, Chopper restituisce una sensazione generale di cura e compattezza: pur essendo molto piccolo, il character design rimane pulito e leggibile, senza sacrificare espressione o riconoscibilità.

La denominazione “Future Island Egghead” aiuta a distinguere questa release dalle numerose versioni del personaggio già realizzate da Bandai nel corso degli anni. Tuttavia, dal punto di vista strutturale e stilistico, la figure rimane in linea con i modelli precedenti: l’outfit è l’elemento più caratterizzante della variante, mentre il corpo e le proporzioni sono pressoché identici alle release passate, mantenendo quello stile chibi e fedele all’anime che contraddistingue Chopper.

La colorazione complessiva è pulita e gradevole. Nonostante qualche piccola sbavatura sia visibile nelle zone più minute, un aspetto abbastanza comune per prodotti così compatti, nulla risulta particolarmente compromettente alla vista. I colori sono vivaci, la palette riprende fedelmente quella dell’arc di Egghead e il volto, in tutte e tre le espressioni extra, mantiene perfettamente l’iconicità del personaggio.

Conclusioni

La SH Figuarts di Tony Tony Chopper Future Island Egghead si conferma una piccola ma riuscitissima aggiunta alla linea dedicata a One Piece. Pur non rivoluzionando la formula già collaudata da Bandai per le versioni precedenti del personaggio, questa release riesce comunque a distinguersi grazie all’outfit futuristico tratto dalla saga di Egghead e a una qualità generale solida e coerente con gli standard della serie.

La figure, nonostante le dimensioni ridotte, è realizzata con cura: la scultura è pulita, la colorazione convincente e le espressioni facciali extra contribuiscono a enfatizzare al massimo la natura espressiva e simpatica di Chopper. Le articolazioni, pur limitate dalla struttura chibi del personaggio, offrono abbastanza libertà per ricreare pose semplici ma efficaci. Un’aggiunta particolare come il volto alternativo di Luffy impreziosisce ulteriormente il set, dimostrando l’attenzione ai fan e alla collezionabilità della linea.

Tony Tony Chopper Egghead SH Figuarts, è già disponibile in Italia. E' acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.