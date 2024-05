STOP ai ladri con questa telecamera wi-fi Tapo a 70€!

La Tapo C520WS è una telecamera wi-fi ideale per la sorveglianza smart della vostra abitazione. Con risoluzione 2K QHD e una copertura visiva a 360°, offre immagini nitidissime perfette per l'uso esterno. Dotata di visione notturna a colori Starlight, garantisce immagini luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il rilevamento AI gratuito tiene monitorate persone, animali domestici e veicoli, assicurandovi di essere sempre informati su attività rilevanti. Impermeabile IP66 e compatibile con Alexa, è disponibile su Amazon a soli 69,99€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo originale di 85,98€, rappresentando un investimento ideale per la sicurezza del vostro spazio esterno con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Telecamera wi-fi Tapo C520WS, chi dovrebbe acquistarla?

La WiFi Tapo C520WS è una telecamera di videosorveglianza ideale per migliorare la sicurezza di casa o dell'ufficio, offrendo immagini nitide e di alta qualità grazie alla risoluzione 2K QHD. Con una copertura visiva a 360°, elimina i punti ciechi consentendo di monitorare un'ampia area con un solo dispositivo. La funzionalità di visione notturna a colori Starlight garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, ideale per una sorveglianza continua giorno e notte.

La telecamera WiFi Tapo C520WS è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni avanzate di sicurezza domestica integrate con notifiche intelligenti. Dotata di rilevamento AI per persone, animali domestici e veicoli, riduce i falsi allarmi avvisando solo quando necessario. Offre flessibilità con opzioni di archiviazione locale e cloud per le registrazioni video, mentre la resistenza IP66 garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni meteorologiche avverse. Le funzioni di allarme sonoro e luminoso personalizzabile completano le caratteristiche di questa telecamera, rendendola ideale per monitorare spazi interni ed esterni con sicurezza e versatilità.

La telecamera WiFi Tapo C520WS è disponibile al prezzo vantaggioso di 69,99€ invece di 85,98€, offrendo una soluzione avanzata e versatile per la sorveglianza esterna. Grazie alla risoluzione 2K QHD e alla visione notturna a colori, assicura immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il rilevamento AI di persone, animali domestici e veicoli riduce i falsi allarmi, mentre le opzioni di archiviazione locale e cloud garantiscono flessibilità nella gestione dei video. Con certificazione IP66 per resistere a condizioni meteorologiche avverse e opzioni di connessione cablata e wireless, la Tapo C520WS è ideale per proteggere abitazioni e attività commerciali con efficienza e sicurezza.

Vedi offerta su Amazon