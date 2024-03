Il Blu-Ray di Oppenheimer ricco di contenuti speciali ora costa SOLO 15€!

Se siete rimasti colpiti da Oppenheimer di Christopher Nolan al cinema, non potete perdervi l'opportunità di portare a casa il Blu-ray di questo capolavoro a soli 14,99€ anziché 19,88€, con uno sconto del 25%. Questa edizione esclusiva non solo include il film stesso, ma offre anche un disco bonus ricco di contenuti speciali che vi immergeranno completamente nel processo di creazione di questa epica produzione cinematografica.

Blu-ray di Oppenheimer, chi dovrebbe acquistarlo?

Con oltre 3 ore di materiali extra, grazie al cofanetto potrete esplorare ogni aspetto della realizzazione di questo film, dalla sua concezione fino alla sua conclusione. I contenuti speciali includono un affascinante documentario di 70 minuti che vi porterà dietro le quinte della produzione e vi permetterà di conoscere i dettagli più intimi della creazione di Oppenheimer.

Inoltre, potrete approfondire temi complessi come lo sviluppo della bomba atomica grazie a documentari esclusivi come To End All War: Oppenheimer and the Atomic Bomb e La storia del nostro tempo: la realizzazione di Oppenheimer. Con oltre 70 minuti di filmati rari, interviste approfondite e analisi dettagliate, questo Blu-ray offre un'esperienza di grande coinvolgimento che appassionerà gli amanti della storia, della scienza e del cinema di Nolan.

A questo prezzo scontato, il Blu-ray di Oppenheimer è un'opportunità imperdibile per chiunque ami il lavoro di Christopher Nolan. Non solo arricchirà la vostra collezione cinematografica, ma vi offrirà anche una prospettiva unica sulla realizzazione di uno dei film più significativi degli ultimi anni. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione di scoprire i segreti dietro la magia del grande schermo.

