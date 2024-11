Black Friday Gamestop: giochi, accessori, console e tanto altro in SUPER SCONTO!

Il Black Friday 2024 è finalmente arrivato, e GameStop ha preparato una serie di offerte imperdibili per tutti gli appassionati di videogiochi. Fino al 2 dicembre, avrete l'opportunità di acquistare console, accessori, merchandise e molti altri prodotti a prezzi scontati.

Vedi offerte su Gamestop

Black Friday GameStop, perché approfittarne?

Per gli amanti di PlayStation, è disponibile una promozione speciale: acquistando la PlayStation 5 Slim Digital Edition, potrete risparmiare 75€. Inoltre, riportando la vostra vecchia console, potrete ottenere ulteriori sconti fino a 175€.

Se siete fan di Xbox, non perdete l'occasione di acquistare la Xbox Series X a prezzo promozionato. Anche in questo caso, riportando la vostra vecchia console, potrete ottenere sconti fino a 100€.

Per gli appassionati di Nintendo, è disponibile un bundle speciale che include la Nintendo Switch con Joy-Con Blu Neon e Rosso Neon, il videogioco Nintendo Switch Sports preinstallato, una fascia per la gamba e un codice per un'iscrizione individuale a Nintendo Switch Online di dodici mesi.

Oltre alle console, GameStop offre una vasta gamma di accessori e giochi in promozione. Ad esempio, potrete trovare il Controller Wireless Xbox Arctic Camo Special Edition a un prezzo scontato, ideale per migliorare la vostra esperienza di gioco.

Non dimenticate di dare un'occhiata al GSDeals, il nuovo volantone di GameStop, dove potrete scoprire le ultime offerte e promozioni sui giochi per console e PC.

Approfittate di queste offerte esclusive e arricchite la vostra collezione di giochi e accessori. Ricordate, le promozioni sono valide fino al 2 dicembre, quindi non perdete tempo e visitate il sito di GameStop per non lasciarvi sfuggire queste occasioni uniche.

Vedi offerta su Gamestop