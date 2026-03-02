Hot Toys apre ufficialmente i preordini della nuova action doll in scala 1:6 dedicata al Batman Battle Damage Version, direttamente ispirato alla leggendaria miniserie firmata da Frank Miller. Si tratta di un omaggio a una delle interpretazioni più iconiche e rivoluzionarie del Cavaliere Oscuro, capace di ridefinire il mito moderno del personaggio.

Batman Battle Damage Version - Hot Toys

In Batman: The Dark Knight Returns incontriamo un Bruce Wayne profondamente diverso rispetto al passato: ha 55 anni, è segnato fisicamente e psicologicamente, e vive in una Gotham sprofondata nel caos. Dopo dieci anni di ritiro, decide di tornare in azione. Non è più l’eroe agile e silenzioso degli esordi, ma una presenza brutale, guidata da rabbia e da un incrollabile senso di giustizia. È proprio questa versione più dura, massiccia e tormentata che Hot Toys ha scelto di immortalare in formato sixth scale.

La figure colpisce immediatamente per imponenza e presenza scenica. Il corpo è stato sviluppato appositamente per restituire la fisicità potente del Batman maturo, con proporzioni robuste e una struttura muscolare più marcata. Il costume grigio, realizzato in tessuto elasticizzato, presenta strappi, segni di battaglia ed effetti sangue che enfatizzano la violenza degli scontri affrontati. Il mantello blu cablato, trattato con effetto invecchiato, consente pose ampie e drammatiche, ideali per riprodurre le iconiche tavole di Miller in vetrina.

Particolarmente curata la resa dei volti. La nuova head sculpt di Bruce Wayne integra un sistema di occhi rotanti separati e un’applicazione pittorica che simula lividi, tagli e stanchezza, trasmettendo tutta la determinazione del personaggio. È inclusa anche una testa con maschera blu dotata di tre parti inferiori intercambiabili per ricreare differenti espressioni. Non manca la possibilità di esporre la figure con maschera rimossa grazie al cowl separato abbinabile al volto scoperto, soluzione che amplia ulteriormente le opzioni espositive per i collezionisti.

Sul fronte accessori troviamo elementi che definiscono l’anima più bellica di questo Batman: Batarang, una versione con corda e persino un fucile, oggetto centrale in alcune delle scene più celebri della miniserie. Completa il tutto uno stand espositivo dedicato, perfetto per valorizzare la figure all’interno di una collezione dedicata al mondo DC.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, la nuova action doll di Batman è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per metà 2027.