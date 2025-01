Audio TOP per i tuoi giochi: le cuffie Logitech G Pro X SE oggi sono IN PROMOZIONE!

Scoprite le cuffie Logitech G Pro X SE, un perfetto equilibrio tra performance e comfort pensato per ogni gamer. Oggi, su Amazon, queste cuffie gaming con cavo sono disponibili a un prezzo eccezionale di soli 69,99€, anziché 94,99€. Un’occasione da non perdere per migliorare la vostra esperienza di gioco!

Le Logitech G Pro X SE sono cuffie gaming con un design ricco di funzionalità avanzate. Dotate di audio Surround 7.1, offrono una maggiore consapevolezza della posizione, dei suoni e degli oggetti nel gioco. I driver PRO-G da 50 mm garantiscono un suono nitido e preciso, con bassi profondi per un’esperienza audio immersiva. La tecnologia Blue VO!CE integrata nel microfono staccabile da 6 mm permette comunicazioni vocali pulite e di alta qualità, riducendo il rumore e migliorando l’ascolto in tempo reale.

Il comfort è un punto forte di queste cuffie: grazie alla fascia in acciaio e alla forcella in alluminio, sono robuste e durevoli. Le imbottiture in memory foam rivestite in similpelle assicurano un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, la memoria integrata nella scheda audio USB consente di salvare e utilizzare profili EQ personalizzati, perfetti per ottimizzare l’audio durante i tornei.

Le Logitech G Pro X SE offrono diverse opzioni di connettività: potete collegarle tramite jack da 3,5 mm o USB. Inclusi nella confezione troverete un cavo per PC/console con volume in linea e pulsante di disattivazione audio, oltre al cavo splitter a Y per l’uso con PC e console.

Approfittate subito dell’offerta: Logitech G Pro X SE sono disponibili su Amazon a soli 69,99€, un prezzo imbattibile per cuffie di questa qualità! Non lasciatevi sfuggire l’occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con un’acustica di livello professionale.