Il notebook più desiderato della Gaming Week ora costa 500€ in meno

La Gaming Week di Amazon volge al termine, ma c'è uno degli oggetti più desiderati tra quelli in promozione ancora disponibile, con uno sconto davvero notevole. Stiamo parlando del notebook Asus TUF Gaming F15, uno dei migliori modelli attualmente in promozione: equipaggiato con un processore Intel i7-13620H e una scheda grafica RTX 4060, questo dispositivo è ora in vendita a soli 1.199€, il che significa che potete risparmiare ben 500€ rispetto al costo abituale di 1.699€.

Asus TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus TUF Gaming F15 è un compagno affidabile per gli appassionati di gaming in cerca di prestazioni al top. Con un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione e una GeForce RTX 4060, questo notebook è in grado di gestire anche i giochi più esigenti sul mercato. Ma non è solo per i gamer: grazie al suo SSD da 1TB, è una scelta ideale anche per creatori di contenuti e professionisti in movimento, offrendo spazio sufficiente per progetti e giochi.

Il display da 15,6" con tecnologia Adaptive-Sync garantisce una visione fluida e coinvolgente, perfetta sia per maratone di gioco che per la fruizione di contenuti in alta definizione. La tastiera retroilluminata RGB, appositamente progettata per il gaming, consente ai giocatori di personalizzare l'esperienza e di godere di sessioni di gioco confortevoli anche al buio.

Il sistema audio DTS virtuale a 7.1 canali completa l'esperienza, offrendo un suono coinvolgente che si abbina alla qualità visiva del notebook. Con una struttura robusta e un design distintivo, l'Asus TUF Gaming F15 è ideale per coloro che cercano affidabilità e prestazioni superiori. Considerando il prezzo attuale, davvero conveniente, è l'occasione giusta se volete compiere il grande salto verso i laptop da gaming.

Vedi offerta su Amazon