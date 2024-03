ASUS ROG Ally non è mai costata così POCO! -21%

La console ASUS ROG Ally vi stupirà con le sue caratteristiche uniche ed ora potete averla su Amazon al suo minimo storico! Infatti, potete portarvela a casa a soli 634,00€, rispetto al prezzo consigliato di 799€, grazie ad uno sconto del 21%. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

La console ASUS ROG Ally si rivela un acquisto ideale per gli appassionati di gaming sempre in movimento, che non vogliono rinunciare alla potenza di una console da gioco tradizionale. Progettata per offrire un'esperienza di gioco impeccabile, questa console portatile colpisce per le sue prestazioni elevate, garantite da un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB. La possibilità di espandere la capacità di archiviazione e di collegare una scheda grafica esterna la rendono perfetta per chi cerca la massima personalizzazione e vuole godere dei propri titoli preferiti senza compromessi, anche in mobilità.

Inoltre, il suo design ergonomico e il sistema di raffreddamento Dual Fan assicurano lunghe sessioni di gioco confortevoli. Dotata dell'ultimo sistema operativo Windows 11, permette un accesso facilitato a tutte le maggiori piattaforme di gioco e alla propria libreria online, potendo essere utilizzata anche come PC portatile. La ricarica veloce e la connettività Wi-Fi 6E sottolineano ulteriormente la sua versatilità.

Attualmente disponibile al prezzo di soli 634€, la console ASUS ROG Ally rappresenta un'ottima opportunità per i gamer alla ricerca di un dispositivo portatile ma potente. Si distingue per prestazioni, portabilità e versatilità, permettendo di giocare ai propri titoli preferiti ovunque e di utilizzarla come un PC portatile. Per chi desidera unire l'estetica unica dei prodotti ROG con prestazioni di alto livello, questa console è la scelta ideale.

