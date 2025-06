Nel 2025, Asmodee festeggia il suo 30° anniversario, un traguardo significativo per l’azienda che ha contribuito a plasmare il settore dei giochi da tavolo a livello globale. Fondata nel 1995, Asmodee ha portato sul mercato titoli iconici come Ticket to Ride, CATAN, Dobble/Spot it, 7 Wonders, Azul e STAR WARS: Unlimited, diventando un punto di riferimento per milioni di giocatori in tutto il mondo.

Un nuovo brand per un nuovo capitolo

Oltre a celebrare tre decenni di attività, Asmodee ha deciso di rinnovare la propria immagine con un rebranding che punta a rafforzare la connessione diretta con i giocatori. La nuova identità visiva, sviluppata in collaborazione con l’agenzia di design Carré Noir di Publicis Groupe, introduce il claim “Inspired by Players”, sottolineando il ruolo centrale dei giocatori nella filosofia aziendale.

Asmodee

Secondo il CEO Thomas Kœgler, il marchio Asmodee, pur essendo un leader nel settore, non è sempre stato chiaramente visibile ai consumatori. Con questa evoluzione, l’azienda mira a diventare un nome riconosciuto e ricercato dai giocatori di tutto il mondo.



"In asmodee, ci siamo posti l'obiettivo di creare esperienze significative e condivise attraverso i nostri giochi, per celebrare tutti i giocatori”, afferma Thomas Kœgler, CEO di asmodee. “Nel corso dei nostri 30 anni di attività nel settore dei giochi da tavolo, il nostro marchio non è sempre stato chiaramente visibile ai giocatori. Con questa evoluzione del brand, vogliamo cambiare tutto ciò, rendendo asmodee un nome riconosciuto, fidato, amato e ricercato dai giocatori di tutto il mondo.”

Un settore in crescita e una nuova strategia

Negli ultimi anni, il mercato dei giochi da tavolo ha registrato una crescita significativa, attirando un pubblico sempre più ampio. Asmodee ha giocato un ruolo chiave in questa espansione, contribuendo alla diffusione di giochi che favoriscono l’interazione sociale e la creatività.

A febbraio 2025, l’azienda è diventata una società quotata in borsa, un passo che segna una nuova fase di sviluppo e consolidamento nel settore. Il rebranding non è solo un cambiamento estetico, ma rappresenta una strategia mirata a unificare l’ecosistema del brand, migliorando la comunicazione con consumatori, rivenditori e partner.

Innovazione e futuro

Con 21 studi e un portafoglio di oltre 400 proprietà intellettuali, Asmodee continua a investire nell’innovazione, proponendo giochi che combinano meccaniche coinvolgenti e design accattivante.

Secondo Reza Bassiri, Chief Creative Officer di Carré Noir, la nuova identità aiuterà i giocatori a orientarsi in un mercato sempre più competitivo, offrendo un marchio forte e riconoscibile.



Reza Bassiri, Chief Creative Officer di Carré Noir, ha dichiarato: “Come appassionato di giochi da tavolo e di ruolo, so quanto la vasta offerta di giochi possa apparire travolgente. Collaborando con asmodee alla loro nuova identità di brand, li abbiamo aiutati a esprimere con coraggio la loro passione per il gaming, offrendo ai giocatori un marchio forte e riconoscibile, degno della loro fiducia. Questa nuova identità aiuterà i clienti a orientarsi in un mercato competitivo, facendo di asmodee un chiaro punto di riferimento.”

Il 30° anniversario di Asmodee non è solo una celebrazione del passato, ma anche un punto di partenza per il futuro. Con una nuova immagine e una strategia più orientata ai giocatori, l’azienda si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore dei giochi da tavolo, continuando a offrire esperienze coinvolgenti e condivise