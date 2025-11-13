Su Instant Gaming trovate Anno 117: Pax Romana in offerta speciale con uno sconto del 25%. Questo gestionale strategico vi porterà nell'antica Roma, dove dovrete costruire e amministrare il vostro impero durante il periodo di massimo splendore. Il gioco è disponibile a soli 44,99€ invece di 59,99€, permettendovi di risparmiare 15€ sull'acquisto. Un'occasione imperdibile per gli amanti della strategia e della storia romana!

Prodotto in caricamento

Anno 117, chi dovrebbe acquistarlo?

Anno 117: Pax Romana è ideale per gli appassionati di strategia gestionale che desiderano immergersi nella grandezza dell'Impero Romano al suo apice. Questo titolo vi conquisterà se amate costruire città prospere, gestire risorse complesse e pianificare espansioni territoriali con visione a lungo termine. Perfetto per chi ha apprezzato altri capitoli della serie Anno, il gioco soddisfa l'esigenza di chi cerca un'esperienza profonda e cerebrale, dove ogni decisione architettonica e commerciale può determinare il successo o il declino della vostra civiltà. Con uno sconto del 25%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole vivere l'ambientazione romana con meccaniche gestionali di altissimo livello.

Il titolo si rivolge anche a chi desidera un gameplay rilassante ma coinvolgente, dove la soddisfazione deriva dal vedere le proprie città crescere e prosperare attraverso reti commerciali elaborate e catene produttive interconnesse. Se siete tra coloro che apprezzano la cura dei dettagli visivi e l'autenticità storica, troverete in questo gioco un fedele compagno di lunghe sessioni di gioco. Ideale sia per veterani della serie che per neofiti del genere gestionale, Anno 117: Pax Romana soddisfa l'esigenza di chi cerca una pausa strategica dal ritmo frenetico dei moderni action game, offrendo invece contemplazione, pianificazione e il piacere di costruire un impero duraturo.

Anno 117: Pax Romana vi trasporta nell'epoca d'oro dell'Impero Romano, offrendovi un'esperienza strategica dove costruirete e gestirete città prosperose. Dovrete bilanciare risorse, commercio e diplomazia per espandere i vostri territori, mentre affronterete le sfide di un'era leggendaria ricca di conquiste e innovazioni.

Vedi offerta su Instant Gaming