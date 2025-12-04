Cercate un alimentatore potente e affidabile per il vostro PC gaming? Su Amazon trovate il CPS Alimentatore da 750W ATX 3.1 con certificazione 80 Plus Gold a un prezzo davvero interessante. Questo alimentatore completamente modulare è disponibile a 72,00€ invece di 103,73€, con uno sconto del 31%. Dotato di connettore PCIe 5.1 12V-2×6 nativo per le GPU più recenti, condensatori giapponesi di alta qualità e ventola silenziosa da 120mm, vi garantisce prestazioni eccellenti e 5 anni di garanzia.

Prodotto in caricamento

Alimentatore modulare 750W, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo alimentatore CPS da 750W è la scelta ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia alta o una workstation per editing video e rendering 3D. Vi offre la tranquillità di alimentare anche le GPU più recenti e potenti grazie al connettore PCIe 5.1 nativo, eliminando la necessità di adattatori che potrebbero compromettere stabilità e sicurezza. La certificazione 80 Plus Gold vi garantisce un'efficienza energetica superiore al 92%, traducendosi in bollette più leggere e temperature operative più basse. Il design completamente modulare con cavi ultra-flessibili soddisfa le esigenze di chi cerca una gestione dei cavi impeccabile e un case ordinato, migliorando al contempo il flusso d'aria interno.

Se siete appassionati di overclocking o utilizzate configurazioni multi-GPU, apprezzerete i condensatori giapponesi premium che garantiscono stabilità anche sotto stress prolungato. Il sistema di raffreddamento intelligente vi permette di lavorare in totale silenzio durante le operazioni quotidiane, mentre il ventilatore si attiva solo quando necessario. Con un risparmio del 31% e una garanzia di 5 anni, questo alimentatore rappresenta un investimento sicuro per chi desidera affidabilità a lungo termine senza compromessi sulle prestazioni, supportando la compatibilità globale con ingresso universale 100-240V.

Il CPS KN750 è un alimentatore completamente modulare da 750W certificato 80 Plus Gold, compatibile con le ultime specifiche ATX 3.1 e PCIe 5.1. Dispone di un connettore nativo 12V-2x6 per le GPU di ultima generazione, condensatori giapponesi ad alta affidabilità e cavi ultra flessibili che facilitano la gestione interna del case. Il sistema di raffreddamento intelligente con ventola da 120mm garantisce silenziosità durante l'uso normale.

Vedi offerta su Amazon