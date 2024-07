Aggiungi un tocco di stile alla tua build con NZXT H510i Rivals, ora disponibile a un PREZZO IMBATTIBILE! -35%

Se siete alla ricerca di un case per PC che combini funzionalità avanzate e design accattivante, vi segnaliamo che NZXT H510i Rivals è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 69€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo più basso recente di 106,59€. Questa offerta è una rara occasione per acquistare uno dei migliori case a un prezzo competitivo.

NZXT H510i Rivals, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT H510i Rivals si distingue per il suo design pulito e moderno, caratterizzato da un pannello laterale interamente in vetro temperato che mette in mostra la vostra build in tutto il suo splendore. Questo case fa parte della serie CRFT di edizioni limitate, celebrando l'iconico duo di rivali di "My Hero Academia", Deku e Bakugo. Oltre all'estetica accattivante, offre anche una gestione dei cavi intuitiva grazie al kit brevettato di canali e cinghie preinstallati, rendendo il processo di assemblaggio del sistema semplice e ordinato.

NZXT H510i Rivals è dotato del nuovo Smart Device V2, che include un microprocessore più veloce per il controllo tramite NZXT CAM di due canali di illuminazione RGB e tre canali di ventilazione. Questo permette una gestione ottimale delle ventole, che possono essere regolate sia in tensione che tramite PWM, garantendo un raffreddamento efficiente e silenzioso. Il case viene fornito con due ventole Aer F da 120mm per un flusso d'aria ottimale e prese d'aria dotate di filtri rimovibili per mantenere pulito l'interno del vostro sistema.

Inoltre, il pannello frontale include un connettore USB 3.1 Gen 2 compatibile con USB-C, facilitando la connessione di dispositivi moderni come smartphone, dispositivi di archiviazione esterni ad alta velocità e altre periferiche recenti. Questa caratteristica rende NZXT H510i Rivals non solo esteticamente gradevole ma anche estremamente funzionale e aggiornato con le ultime tecnologie.

In definitiva, NZXT H510i Rivals rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un case da gaming che unisca un design elegante, una gestione efficiente del raffreddamento e una configurazione facile e intuitiva. Con lo sconto attuale su Amazon, questa è un'opportunità da non perdere per migliorare la vostra build con un prodotto di alta qualità a un prezzo imbattibile. Affrettatevi, poiché le quantità disponibili a questo prezzo potrebbero essere limitate​.

Vedi offerta su Amazon