Aggiorna il tuo citofono e rendilo smart con Ring Intercom! SUPER SCONTO del 50%!

Con l'inizio del mese di marzo, vi segnaliamo che Amazon ha lanciato una promozione imperdibile per un articolo che rivoluzionerà il vostro modo di interagire con il citofono di casa. Il fulcro dell'offerta è Ring Intercom, un dispositivo smart di ultima generazione che si distingue per la sua facile installazione e per essere compatibile con una larga gamma di citofoni già in uso. Optando per questo dispositivo all'avanguardia su Amazon, potrete rendere più intelligente l'accesso alla vostra abitazione a soli 50€ invece di 99,99€, ma affrettatevi perché la promozione scade l'11 marzo.

N.B.: questa offerta è esclusiva per gli utenti Amazon Prime, che dovranno applicare un coupon di sconto del valore di 49,99€ direttamente sulla pagina del prodotto.

Che cos'è Ring Intercom?

Ring Intercom è un dispositivo smart ideato per aggiornare i citofoni tradizionali, migliorandone funzionalità e connettività. È progettato principalmente per ottimizzare la gestione degli accessi in edifici residenziali, consentendo di interagire con i visitatori e, spesso, di concedere l'ingresso a distanza tramite un'app su smartphone. Ciò significa che sarà possibile aprire la porta dell'edificio a conoscenti o per consegne senza necessità di muoversi verso il citofono.

Quali vantaggi offre Ring Intercom?

Oltre a facilitare la comunicazione con i visitatori, Ring Intercom introduce funzionalità come la verifica automatica per le consegne Amazon, rendendo il processo di ricezione pacchi ancora più fluido e senza complicazioni. Con questa opzione, i corrieri verificati avranno un accesso temporaneo ma sicuro per lasciare i pacchetti Amazon all'interno dell'edificio.

Questo strumento migliora anche l'esperienza per gli ospiti abituali, come il personale delle pulizie, consentendo loro di entrare nell'edificio semplicemente attraverso lo smartphone, eliminando così la necessità di chiavi fisiche o dispositivi extra. La gestione di queste funzioni è semplice tramite l'app Ring, che permette di revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento.

È compatibile con il mio impianto?

Ring Intercom è stato progettato per assicurare un montaggio semplice e ampia compatibilità con molti citofoni esistenti. Ci sono però situazioni in cui l'installazione potrebbe non essere fattibile. Per dissipare questi dubbi, il produttore mette a disposizione un servizio online che consente di verificare la compatibilità del vostro sistema. Visitando tale pagina web, vi verrà chiesto di rispondere ad alcune domande rapide al fine di stabilire se il vostro citofono può essere integrato con questo dispositivo smart.