La News in un minuto

Planet Manga ha annunciato il calendario completo delle uscite per luglio 2025, con diverse pubblicazioni di rilievo distribuite lungo tutto il mese. Tra le novità più interessanti spicca l'adattamento a fumetti di Elden Ring - Become Lord, che permetterà di rivivere le battaglie più memorabili del celebre videogioco di FromSoftware. Per i fan de L'Attacco dei Giganti arriva una raccolta speciale intitolata Short Stories Omnibus, contenente racconti inediti incentrati sui personaggi principali come Eren, Mikasa e Rivaille, mentre gli appassionati di Jujutsu Kaisen potranno leggere storie inedite nel romanzo Thorny Road At Dawn e acquistare il prestigioso Framebox con i volumi 26 e 27 in versione variant esclusiva. L'uscita più prestigiosa del mese è sicuramente il cofanetto di Knights of Sidonia Master Edition di Tsutomu Nihei, che raccoglie in un'elegante confezione l'intera opera sci-fi dell'autore di Blame!. Il calendario si sviluppa su quattro settimane, dal 5 al 26 giugno, includendo anche continuazioni di serie popolari come Hunter x Hunter, Wind Breaker, Bungo Stray Dogs e molte altre, offrendo un ricco assortimento per tutti i gusti dei lettori di manga.