Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste ad agosto 2025. Da segnalare il primo albo di Zagor scritto da Carlo Lucarelli e i Color Fest dedicati a Tex e Dylan Dog.

Tex – Furie Rosse

Un’atroce trappola viene tesa agli inermi Apaches di capo Juan José; per fortuna, la diplomazia di Aquila della Notte calma gli animi dei sakem in un raduno organizzato da Cochise, evitando una guerra indiana! Un volume imperdibile in cui la pista dei pards incrocia quella di grandi guerrieri apache come Mangas Coloradas e Geronimo!

Zagor 721 – I Segreti di Endless

Questo albo contiene la prima parte (di due) di una storia scritta da Carlo Lucarelli, celebre giornalista di crime e lettore appassionato dello Spirito con la Scure, autore del soggetto, e sceneggiata da Stefano Fantelli. Zagor e Cico giungono nella ridente cittadina di Endless. Mentre si trovano in un saloon, però, Cico viene aggredito da un giovane ubriaco, George Warren, e Zagor è costretto a intervenire. Durante la notte, George e suo fratello vengono uccisi e il messicano viene ritenuto colpevole dell’omicidio, tutte le prove infatti sono contro di lui…

Dylan Dog Color Fest 54 – Estranei

Chi sono gli Estranei? Esseri spaventosi che vivono al di fuori di noi, entità dalle quali ci sentiamo istintivamente minacciati? E se invece si trattasse del prodotto del nostro inconscio? Due indagini nei tortuosi corridoi della psiche, in cui Dylan si trova a mettere in discussione il concetto di “altro”. Siamo sempre convinti di essere i protagonisti della nostra storia… ma cosa succede quando siamo noi gli Estranei?

Color Tex 27 - Trappola per Kit Willer

L’ultimo nome sulla lista di morte dell’implacabile bandito Gordon Dagger è quello di Kit Willer! Mentre Tex dà la caccia alla banda di Waingro, vede allungarsi la lunga ombra di un’incombente minaccia per il sangue del suo sangue!

Dylan Dog – I Racconti di Domani 4 – Varie ed Eventuali

Cosa nasconde il misterioso volume che Dylan Dog ha trovato nel negozio di robivecchi Safarà? Hamlin, il beffardo e luciferino gestore, glielo descrive come “una raccolta di racconti che saranno scritti soltanto domani”. Ed è proprio questo il titolo del polveroso libro… I racconti di domani! A volte bizzarri, altre paurosi, oppure struggenti, efferati, crudeli. L’Indagatore dell’Incubo scivolerà nella lettura, perdendosi in universi imprevedibili, uniti da un unico comune denominatore: l’orrore! Terzo appuntamento con la serie che segna il ritorno di Tiziano Sclavi al fumetto!

Il calendario delle uscite Sergio Bonelli Editore di agosto 2025

01 agosto

02 agosto

05 agosto

06 agosto

07 agosto

Tex 778 - L'orrendo Massacro

08 agosto

09 agosto

12 agosto

13 agosto

14 agosto

19 agosto

20 agosto

21 agosto

22 agosto

Tex - Dynamite

23 agosto

26 agosto

29 agosto

Tutto Tex 653 – Feticci di Morte

Tex - Vendetta Indiana

30 agosto