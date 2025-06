Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste a giugno 2025. Da segnalare il ritorno in volume di un grande classico di Dylan Dog, Cagliostro, e il volume Il Ritorno di Dorian Gray.

Il Ritorno di Dorian Gray

Dorian Gray è morto. Il suo corpo sfigurato è ai piedi di un quadro, la tela che lo ritrae nello splendore della gioventù. Sembra tornata la pace, ma è solo apparenza. Una catena di delitti sta coinvolgendo coloro che hanno avuto a che fare con il celebre dandy. E se Dorian si stesse vendicando di chi ha contribuito a renderlo disumano?

Dylan Dog - Cagliostro

Un viaggio popolato di orrori e vaghi presagi, in cui un'anonima sfida attira Dylan Dog verso un destino ignoto, o una trappola mortale. E quando sono in gioco forze cosmiche per cui streghe, maghi e occultisti di tutto il mondo vengono assassinati da un misterioso angelo sterminatore, l'Indagatore dell'Incubo dovrà decidere se fidarsi della bella Kim e del suo scontroso gatto Cagliostro. D'altronde si sa, è difficile conquistare l'affetto di un felino, specialmente se dotato di strani poteri magici e di un bel caratteraccio... ma una volta ottenuto, è per sempre!

Senzanima - Guerra Artist Edition

Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie Senzanima, il celebre spin-off di Dragonero, creando per tutti i fan un prodotto da collezione: l'edizione in bianco e nero del primo volume della serie in un nuovo grande formato, arricchita da contenuti extra e dalla sceneggiatura originale!

Tex Speciale 41 - Ben Il Bugiardo

A Cloverdale, nel New Mexico, le proverbiali avventure raccontate da Ben O’Leary sulle sue imprese contro i selvaggi Comanche e a fianco di Tex Willer sono note a tutti i suoi amici… Ma la crudele banda dei fratelli Puentes si presenta in città per rapinare la banca e la dura realtà va drammaticamente a sbattere contro la sconfinata fantasia di Ben il bugiardo!

Mister NO - Cacciatori di Teste

Sembra ieri che lo scapestrato pilota Mister No faceva capolino nelle edicole italiane. E invece, da quel primo viaggio sulle ali di un piper mezzo scassato, sono passati 50 anni. Ma il Jerry Drake creato da Sergio Bonelli, sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta, non ha mai smesso di inseguire l'avventura, ogni volta pronto a dire... no! No alle ingiustizie, ai falsi moralismi, al triste conformismo della cosiddetta società civilizzata nella quale si è sempre sentito troppo stretto. Per i cinquant'anni di questo antieroe, il volume riporta in libreria una delle storie più iconiche e amate dai lettori dello scapestrato pilota di Manaus!

Il calendario delle uscite Sergio Bonelli Editore di giugno 2025

3 giugno

4 giugno

5 giugno

6 giugno

7 giugno

Tex 776 - La Prigione Nascosta

10 giugno

11 giugno

12 giugno

13 giugno

14 giugno

17 giugno

18 giugno

19 giugno

20 giugno

21 giugno

24 giugno

25 giugno

26 giugno

Tutto Tex 651 - Luna Insaguinata

Senzanima - Guerra Artist Edition

27 giugno

28 giugno