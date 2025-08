Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di agosto 2025. Da segnalare l'inizio degli attesissimi eventi Uno Mondo sotto Destino e Ultimate Spider-Man: Incursion. C'è anche il primo volume della nuova serie che unisce Deadpool e Wolverine.

Un Mondo Sotto Destino 1 - Variant Doomination

Mesi fa, il Dottor Destino è diventato il nuovo Stregone Supremo. Dopo una lunga assenza, ora è tornato con un piano: governare il mondo intero. Gli Avengers e i Fantastici Quattro sono sulla sua strada, sebbene il resto del pianeta appaia disposto ad accogliere Victor Von Doom come padrone e salvatore! Inizia qui il nuovo grande evento Marvel che influenzerà i prossimi mesi di storie! Una saga già acclamata negli Stati Uniti, scritta da Ryan North (Fantastic Four) per i disegni spettacolari di R.B. Silva (Powers of X).

Deadpool/Wolverine Volume 1 – Di Nuovo Insieme

Una nuova serie a fumetti che sembra un infinito film d’azione! Wade e Logan devono trovare il modo di andare d’accordo perché questa volta in gioco c’è il destino del mondo! Ospiti: Maverick, dinosauri fossili e un nemico che ha un volto piuttosto noto! Testi dello sceneggiatore di X-Force e Wolverine, Benjamin Percy, e disegni della superstar Joshua Cassara (X-Men).

Ultimate Spider-Man: Incursion 1

Il crossover tra l’Universo Marvel e l’Universo Ultimate comincia qui! Prima che il Creatore deviasse il corso della storia di Terra-6160, lasciò a Miles Morales una chiave per raggiungere il suo nuovo universo. Ma quando la sua sorellina Billie la attiva accidentalmente, tocca a Spider-Man salvarla! Due degli scrittori più entusiasmanti del momento, Deniz Camp (Ultimates) e Cody Ziglar (Miles Morales: Spider-Man), uniscono le forze per dare vita a un’avventura che cambierà per sempre Miles e l’Universo Ultimate! Disegni dell’astro nascente Jonas Scharf, l’artista di Ultimate Universe: Un anno dopo e Dark X-Men!

S.h.i.e.l.d.: La Macchina Umana

La storia segreta dello S.H.I.E.L.D. svelata da Jonathan Hickman e Dustin Weaver! Un viaggio attraverso la storia dell’umanità a cui prendono parte grandi geni come Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton… e gli avi di alcuni dei più grandi super eroi, tra cui Howard Stark e Nathaniel Richards! Un racconto imperdibile con avventura, mistero, fantascienza e naturalmente tanta azione!

Superior Spider-Man: Superior Spider-Island

Dieci anni fa, la saga di Superior Spider-Man ha scioccato i lettori e scalato le classifiche di vendita. Oggi lo scrittore Dan Slott torna alle origini in compagnia di un’altra leggenda del mondo dell’Arrampicamuri: Mark Bagley! Il Dottor Octopus, ha fatto una scoperta strabiliante… Ma quando il passato arriva a chiedere il conto, è ora di tornare a vestire i panni di Superior Spider-Man! Oppure no…?

Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di agosto 2025

07 agosto 2025

14 agosto 2025

21 agosto 2025

Marvel Masterseries – Fantastici Quattro di John Byrne 2

28 agosto 2025