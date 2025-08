Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per agosto 2025. Da segnalare Teenage Mutant Ninja Turtles - L'Ultimo Ronin II: Ri-Evoluzione e Neonomicon di Alan Moore in versione Pocket.

Predator Vs. Black Panther: Caccia Nella Giungla

Da sempre gli Yautja cercano nell’universo degni avversari per sfidarli e mettersi alla prova nell’antichissimo rituale della Caccia. Ma quello dei Predator non è un popolo in pace e coeso: esistono fazioni, clan e famiglie in perenne lotta tra loro. Così, quando un giovane guerriero decide di procurarsi l’elemento noto come vibranio per fabbricare armi e combattere il fratello, atterra in Wakanda… dove ad attenderlo trova Pantera Nera! Una lotta senza esclusione di colpi scritta da Benjamin Percy (Wolverine).

Neonomicon (Panini Comics Pocket)

Quindici delitti con un modus operandi identico. Un’indagine che scoperchia un abisso di raccapricciante follia e travolge le vite degli agenti che indagano, quando l’orrore si riversa sul mondo. Neonomicon è un magistrale omaggio a fumetti al genio di H.P. Lovecraft da parte del più celebrato scrittore del settore: Alan Moore.

Star Wars Romanzi - Da Un Certo Punto Di Vista: Il Ritorno Dello Jedi

Il 25 maggio 1983, Star Wars ha consolidato la sua eredità come il più grande franchise cinematografico di tutti i tempi con l’uscita di Il ritorno dello Jedi. Per il quarantesimo anniversario, quaranta autori hanno ricreato le scene più iconiche del capitolo conclusivo della trilogia originale attraverso gli occhi di personaggi secondari.

Teenage Mutant Ninja Turtles - L'Ultimo Ronin II: Ri-Evoluzione

Sono passati più di dieci anni da quando l’Ultimo Ronin ha sconfitto il Clan del Piede, e New York è teatro di una guerra tra gang che si contendono il potere economico e politico. Per proteggere la città che ama e che chiama casa, Casey Marie è costretta a fare entrare in azione i suoi giovani pupilli… che siano pronti o no! Il cocreatore delle TMNT Kevin Eastman riunisce il team creativo dell’acclamata miniserie L’ultimo ronin per raccontarci l’ascesa delle nuove Tartarughe Ninja di un distopico futuro.

Warhammer: The Horus Heresy – Primarchi: Roboute Guilliman 1 - Signore di Ultramar

Molto tempo prima dell’arrivo dell’Imperium, il Regno di Ultramar era governato da Roboute Guilliman, l’ultimo Re della Battaglia di Macragge. Anche dopo aver saputo del suo vero lignaggio in quanto figlio dell’Imperatore dell’Umanità, ha cercato di espandere il suo dominio nel modo più efficiente e benevolo possibile, con la XIII Legione degli Ultramarines al suo solo comando. Ora, fronteggiando un impero rivale sul mondo orkesco Thoas, Guilliman deve scegliere accuratamente le sue armi – altrimenti il sogno di un futuro migliore potrebbe andare perduto per sempre.

Il calendario completo delle uscite Panini Comics di agosto 2025

07 agosto 2025

14 agosto 2025

Star Wars: La Battaglia di Jakku 3

Conan Il Barbaro 11

Spawn Universe Presenta Misery: Il Segreto Di Cyan

21 agosto 2025

The Complete Peanuts Volume 8 – 1965 / 1966

Warhammer: The Horus Heresy – Primarchi: Roboute Guilliman 1

Predator Vs. Black Panther: Caccia Nella Giungla

Sara

Neonomicon

28 agosto 2025