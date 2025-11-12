Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per novembre 2025. Da segnalare l'ultimo volume di Deadly Class e il primo volume della ristampa deluxe di Powers.

Stranger Things/Dungeons & Dragons: L'Ascesa Dell'Hellfire 2

Prodotto in caricamento

Accompagnato da note di chitarra pesantemente distorta e assoli metal, irrompe sulla scena Eddie Munson, pluriripetente allievo del liceo di Hawkins con una passione incontrollabile per Dungeons & Dragons! L’ascesa dell’Hellfire racconta come Eddie si sia innamorato del gioco di ruolo più famoso del mondo, ma anche della sua proposta a Dustin, Lucas e Mike di prendere parte a una sua campagna! Gli eroi di Stranger Things accetteranno?

Rey e i suoi Amici

Prodotto in caricamento

Jeffrey Brown, l’autore della serie best seller Darth Vader e famiglia (con oltre tre milioni di copie vendute sol negli U.S.A.!) torna con nuovo volume dedicato ai lettori di tutte le età. E se Rey non fosse cresciuta da sola sul desertico pianeta Jakku, ma avesse avuto una galassia di amici con cui giocare? Una collezione di avventure con protagonisti i giovanissimi Rey, Kylo, Finn, Poe, ma anche Hux, Phasma e ovviamente BB-8! Tutto sotto lo sguardo attento di Luke, il Generale Leia, Han e Chewie. Un imperdibile regalo di Natale!

Warhammer: The Horus Heresy – Primarchi: Leman Russ

Prodotto in caricamento

Molte sono le saghe di Leman Russ, Signore dell’Inverno, il più temuto tra i figli primarchi dell’Imperatore. Al culmine della Grande Crociata, i suoi Space Wolves combattono per sottomettere il mondo ribelle chiamato Dulan. Adirato di fronte alla resistenza del tiranno Durath, Russ giura di abbatterlo personalmente, ma suo fratello Lion El’Jonson dei Dark Angels consiglia maggiore cautela. Con la potenza di due Legioni schierate contro Durath, la tensione è alta e la rivalità tra il Lupo e il Leone rischia di travolgerli tutti.

Powers Deluxe 1 - Chi Ha Ucciso Retro Girl?

Torna Powers, la serie creata da Brian M. Bendis e Michael Avon Oeming, per la prima volta riproposta in un formato speciale! In un mondo in cui i super poteri sono la normalità, i detective Christian Walker e Deena Pilgrim dovranno fare i conti con casi impossibili e sospettati decisamente pericolosi! Ma è con la morte dell’amata super eroina Retro Girl che i due si ritroveranno a scoperchiare segreti inconfessabili… anche tra loro!

Deadly Class 12 - Il Cerchio si Chiude

L’ultimo capitolo dell’amatissima saga di Rick Remender e Wes Craig! Sarebbe bellissimo allontanarsi dalla realtà con la

persona che si ama, lasciandosi alle spalle tutto il rumore, l’avidità e l’odio del passato per dedicarsi a una vita più semplice. Ma sarà possibile per Marcus e Maria? Un finale poetico e dolceamaro per una serie intensissima!

Il calendario completo delle uscite Panini Comics di novembre 2025

6 novembre 2025

13 novembre 2025

Fallout - Il Mazzo Ufficiale Di Tarocchi E La Guida Alla Lettura

Star Wars: La Battaglia Di Jakku 6

Spawn: L'Ascesa Dell'Inferno 12

Stranger Things/Dungeons & Dragons: L'Ascesa Dell'Hellfire 2

Star Wars Romanzi L'Alta Repubblica: Nella Luce

20 novembre 2025

27 novembre 2025