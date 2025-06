Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per giugno 2025. Da segnalare il rilancio del mensile di Star Wars e il volume The Witcher: Corvo Bianco.

Star Wars: La Battaglia di Jakku

Un nuovo numero uno del mensile di Star Wars che ci porta subito dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi! Dopo la Battaglia di Endor, Luke, Leia e la nascente Nuova Repubblica devono affrontare un Imperiale ribelle determinato a preservare lʼeredità di Palpatine e Vader a ogni costo! E chi sono i misteriosi e mortali Accoliti dellʼAldilà?

The Witcher: Corvo Bianco

Geralt si è ritirato a una vita tranquilla insieme a Yennefer, ma questa sua nuova pace durerà poco, perché c’è qualcuno che vuole portargli via ogni cosa! Ai testi il collaudatissimo Bartosz Sztybor, ai disegni il maestro Corrado Mastantuono.

Conan Il Barbaro: Il Tormento Della Pietra Nera 1

Conan ritorna in un’avventura ricca di azione e di spade prodotta da Titan Comics ed Heroic Signatures. Il giovane Barbaro, desideroso di una vita al di là della sua patria, si addentra nell’Era Hyboriana, cercando la gloria e affrontando futuri alleati e nemici. Un racconto che dà nuova vita all’eroe di R.E. Howard, offrendo agli appassionati epiche battaglie e antiche magie, come la famigerata Pietra Nera.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Black, White & Green

Le Tartarughe Ninja come non le avete mai viste: in un glorioso bianco, nero e verde! In questa raccolta in grande formato di storie brevi, pezzi da novanta dei comics e nomi tra i più caldi della scena fumettistica indipendente si cimentano con l’universo delle TMNT con risultati sorprendenti. Un volume semplicemente imperdibile per ogni appassionato!

Rat-City: Lo Spawn del Futuro 1

Una nuova serie visivamente sbalorditiva ambientata in un futuro distopico! Peter Cairn è un individuo unico con un tragico passato da militare divenuto un Hellspawn a causa della detonazione necroplasmica di Al Simmons e del suo effetto a catena avvenuto non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Etichettato come “deviante” dalla corporation corresponsabile della sua mutazione, Cairn finirà per affrontarla per salvare un nuovo amico!

Il calendario completo delle uscite Panini Comics di giugno 2025

5 giugno

12 giugno

19 giugno

26 giugno