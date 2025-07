Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste ad agosto 2025. Da segnalare il quinto volume di Lore Olympus di Rachel Smythe e il box con la miniserie completa Chimeratica di Daisuke Itabashi.

Lore Olympus 5: Segreti

L’amore travagliato tra una dolce e ingenua Persephone e un malinconico Hades ha conquistato milioni di lettori e potrebbe trionfare proprio in questo volume... Oppure no? A Olympus i gossip corrono veloci di bocca in bocca e un segreto del passato di Persephone potrebbe mettere a rischio la desiderata unione.

Le 100 Ragazze che Ti Amano Tanto Tanto Tanto Tanto Tanto 13

Rentaro Aijo ha chiesto di uscire a un centinaio di ragazze ma ogni volta, purtroppo per lui, è stato rifiutato. La divinità ha per Rentaro delle ottime notizie: i due di picche da lui ricevuti sono stati un errore del fato e il ragazzo è anzi destinato a trovare eccome l’anima gemella… sì, per ben cento volte!

Chimeratica Cofanetto Box (Vol. 1-4)

Le chimere sono esseri mostruosi che possono assumere la forma di qualsiasi altra creatura vivente, ad eccezione degli umani. Yuri, una giovane scavezzacollo che ama assaporare la propria vita a tutta adrenalina, si guadagna da vivere come una dei numerosi cacciatori di chimere, finché un giorno non incontra uno di quei mostri… dalle sembianze umane! Questa chimera nasconde un mistero e toccherà a Yuri svelarlo, in un’avventura d’azione mozzafiato che cambierà il suo mondo per sempre.

Takahashi del negozio di biciclette 8

Nuovi sviluppi anche per la relazione tra l’impacciata impiegata Panko e il dolce bad boy Takahashi.

Love is an Illusion! Cofanetto Box 3 (Vol. 5-6)

Il giovane Hye-sung ha trascorso tutta la vita credendo di essere un alfa, un maschio dominante. Alla soglia dei vent’anni, però, il suo mondo viene sconvolto quando scopre di essere, invece, un omega, destinato quindi a essere sottomesso! La sua frustrazione aumenta ogni volta che incontra il bellissimo Dojin, un vero alfa. Per quanto affermi di detestare gli omega, Dojin si dimostra protettivo nei confronti di Hye-sung e tra i due volano scintille. Una chimica che giorno dopo giorno diventa sempre più piccante: possibile, però, che sia da attribuire solo all’influsso dei ri spettivi feromoni?

Il calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di agosto 2025

Dal 4 al 10 agosto 2025

Dal 18 al 24 agosto 2025

Dal 25 al 31 agosto 2025