Amazon: sconti fino al 74% sugli abbonamenti di McAfee Total Protection 2020

Nel 2020 tutti noi abbiamo un device collegato a internet a portata di mano. Ovviamente, il web sa essere un posto straordinario e ricco di informazioni, ma spesso anche fonte di fastidiosi problemi come virus informatici, spyware, malware e ransomware di vario tipo. Su SpazioGames abbiamo deciso quindi di suggerirvi un’offerta speciale davvero molto interessante relativa a uno degli antivirus più famosi ed efficienti tra quelli presenti sulla piazza: McAfee Total Protection 2020.

Si tratta infatti di un software tra i più scaricati al mondo, in grado di bloccare i virus e le minacce online grazie a una protezione cloud e offline della nostra privacy, della nostra identità e dei nostri dispositivi, sia mobile (iOS e Android) che fissi come un personal computer. Con la presenza di McAfee Total Protection 2020 potremo navigare, fare acquisti online ed effettuare operazioni bancarie in totale sicurezza, prevenendo gli attacchi informatici e il malware grazie a chiari avvisi che segnalano siti web, link e file pericolosi.

Ma non solo: McAfee Total Protection 2020 permette una protezione efficace e semplice delle nostre password il gestore delle password collegato al nostro browser genera e memorizza per password sicure permettendoci di accedere a tutti i nostri account in modo semplice e sicuro. Un software di crittografia per PC consente una elevata sicurezza, bloccando l’accesso ai nostro file riservati in modo immediato grazie alla crittografia a 256 bit di File Lock.

Inoltre, chiunque abbia bambini in casa, il controllo parentale avanzato di McAfee Total Protection 2020 permetterà di avere ogni cosa sotto controllo: che sia per studiare a casa o per divertimento, sarà possibile controllare facilmente le attività online dei nostri figli per proteggerli meglio. Non manca neppure l’assistenza clienti per telefono, chat oppure online con il tuo abbonamento annuale. Il codice di attivazione, una volta acquistato l’antivirus per ben 10 dispositivi al prezzo di soli 22,99€ (contro i 89,98€ del prezzo base) arriverà via posta o e-mail. Il nostro consiglio è di affrettarvi, visto che si tratta di un’offerta a tempo e scadrà tra pochissime ore!

» Clicca qui per acquistare McAfee Total Protection 2020 a prezzo speciale «