Amazon Games è nei guai? Centinaia di licenziamenti in vista

Amazon ha licenziato circa 100 dipendenti delle sue divisioni legate ai videogiochi come parte dei suoi tagli, colpendo i lavoratori di Prime Gaming, Game Growth e dello studio di San Diego della società.

«Le nostre risorse saranno allineate per sostenere la nostra attenzione ai contenuti», ha scritto il vicepresidente della sezione Games Christoph Hartmann in una nota inviata ai dipendenti martedì (via Bloomberg).

«In futuro, continueremo a investire nei nostri sforzi di sviluppo interno e i nostri team continueranno a crescere in base ai progressi dei nostri progetti».

Nel documento viene quindi conferma la volontà di Amazon di continuare a investire nel settore dell’intrattenimento videoludico, nonostante la riduzione di personale.

I licenziamenti nelle varie divisioni di Amazon dedicate ai videogiochi fanno parte di una serie ancora più ampia di licenziamenti di massa.

Secondo quanto dichiarato da Amazon lo scorso mese marzo, questi riguarderanno circa 9000 dipendenti, 400 di questi licenziati da Twitch, la popolare piattaforma di streaming che Amazon ha acquisito nel 2014.

Al momento in cui scriviamo, Amazon Luna non è ancora disponibile in Italia. Il servizio di gioco in streaming made in Amazon non è ancora approdato sul mercato nostrano né è chiaro quando ciò avverrà.

Ricordiamo che a gennaio di quest’anno John Smedley, responsabile dell’importante studio Amazon Games di San Diego, ha deciso di lasciare l’azienda. Il principale produttore editoriale di Amazon Games, Andrew Sites, ha assunto il ruolo di responsabile dello studio.

Amazon Games ha recentemente annunciato che pubblicherà il prossimo Tomb Raider. Il gioco multipiattaforma dello studio Crystal Dynamics, di proprietà di Embracer, sarà realizzato insieme ad Amazon dallo sviluppo fino alla pubblicazione.

Nel frattempo Amazon tornerà a supportare i videogiochi sul piccolo schermo, visto che la divisione Prime Video ha dato ufficialmente il via libera alla serie di God of War.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.