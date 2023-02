Acquista PS5 in bundle da Gamestop e risparmia 25€!

Finalmente, il numero di Playstation 5 in commercio inizia ad aumentare e possiamo trovarla, sebbene ancora in quantità limitate, senza i problemi di qualche mese fa. Segnaliamo ai nostri lettori che, attualmente, Gamestop offre vari pezzi della console PS5 in pronta consegna, in un bundle che comprende anche un gioco a scelta tra God Of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Need For Speed: Unbound, Fifa 23, Forspoken e un secondo controller DualSense in colorazione Grey Camouflage a soli 679,96€, consentendovi di risparmiare 25€ sull’usuale prezzo di listino! La promozione è valida fino ad esaurimento scorte!

Vi ricordiamo che PS5 punta fortemente sul suo SSD per annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento. Tra le sue caratteristiche, Sony ha sottolineato il Tempest Engine per una resa audio da next-gen, che consente di essere pienamente coinvolti nell’esperienza di gioco, e le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarà in grado di trasmettere sensazioni nuove al giocatore, facendogli anche percepire la resa di diversi terreni su cui sta camminando in-game. PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione di God Of War Ragnarok, probabilmente il gioco più interessante tra quelli selezionabili per questo bundle, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5: «God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console.».

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.