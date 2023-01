Acer Predator Triton 300 SE, notebook compatto con RTX 3060, a un prezzo imperdibile! 27% di sconto!

Siete alla ricerca di un notebook gaming compatto, ma ugualmente in grado di farvi giocare alla grande anche con i titoli più moderni? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l’ottimo Acer Predator Triton 300 SE a un prezzo davvero imperdibile!

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è un dispositivo compatto e potente, equipaggiato con una CPU Intel Core i7-11370H, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di veloce SSD e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM. Questo notebook è in grado di offrire prestazioni ottimali sui giochi più recenti e supporta le tecnologie come Ray Tracing e DLSS per una grafica fluida e realistica.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE ha anche un display IPS da 14″ FullHD con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per un comfort visivo ottimale durante il lavoro o lo studio. Il design delle ventole Aeroblade 3D di quinta generazione garantisce un efficiente sistema di dissipazione, migliorando la circolazione dell’aria e mantenendo il rumore al minimo.

Grazie alla porta Thunderbolt 4, potrete collegare al notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE due monitor 4K (o uno 8K), trasferire dati a velocità comprese tra 32 e 40 GB/s e avere fino a 100 W di potenza per ricaricare il dispositivo.

Solitamente, il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE viene proposto a 1.699€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.239€, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 460€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo notebook gaming a prezzo scontato.

