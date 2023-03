Yakuza Like A Dragon per PS5 a meno di metà prezzo! -55%

Sul noto portale di e-commerce Amazon è stata lanciata un’offerta davvero eccezionale che vi permetterà di acquistare Yakuza Like A Dragon per PS5 a un prezzo davvero conveniente! Ogni giorno, Amazon propone numerosi sconti e promozioni allettanti, ma noi di SpazioGames ci siamo presi il compito di selezionare per voi le offerte più interessanti in modo da non farvi perdere neanche una chance per risparmiare sull’acquisto di prodotti di alta qualità.

In Yakuza Like A Dragon, vestirete i panni di Ichiban Kasuga, un membro di basso rango della famiglia Yakuza che viene tradito dall’uomo di cui più si fidava. Ichiban cercherà vendetta e il campo di battaglia sarà la sua arma principale, dove potremo utilizzare oggetti come mazze, ombrelli, biciclette e cartelli stradali per sconfiggere i nostri nemici.

In Yakuza Like A Dragon avrete anche la possibilità di recuperare oggetti e potenziare il vostro equipaggiamento, il che vi permetterà di affrontare i nemici più forti che incontrerete nel corso dell’avventura principale. Ichiban è anche un grande fan degli RPG, quindi vedrà il campo di battaglia come se fosse in un videogioco.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,6, abbiamo affermato che “sulle prime si sente la mancanza del carisma e della presenza, al tempo stesso rassicurante ed ingombrante, di Kazuma Kiryu, ma, dopo una fase iniziale piuttosto lenta, Yakuza Like a Dragon esplode in un turbinio di combattimenti a turni dalla buona profondità strategica, missioni secondarie mai così fuori di testa e un livello di scrittura davvero eccellente, probabilmente il più alto raggiunto fin qui dal franchise“.

Yakuza Like A Dragon è venduto solitamente a 59,99€, ma oggi lo potete acquistare a soli 26,99€, risparmiando così 33€, con uno sconto del 55%. È un’occasione da non perdere per acquistare un ottimo videogioco a un prezzo vantaggioso.

