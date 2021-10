Xbox Series X|S Black Friday disponibilità e possibili offerte

Xbox Series X è uno dei grandi oggetti del desiderio dei videogiocatori: esaurita fin da prima del suo lancio, la console di nuova generazione di casa Microsoft è il centro da gaming ideale per chi è armato di Xbox Game Pass. La sua straordinaria potenza, che supera di quelle di tutti i concorrenti, si sposa infatti a una libreria di videogiochi on demand che è possibile godersi anche in 4K nativo, a cui si affiancano altre caratteristiche fondamentali dell’esperienza Xbox.

Una di queste è ad esempio il Quick Resume: la possibilità di tenere in esecuzione diversi giochi e di riprenderli all’istante esattamente da dove erano stati interrotti, anche a distanza di molto tempo. Ma si parla anche dell’idea di Smart Delivery, che vi permette di comprare un gioco Xbox una volta e di giocarci senza doverli ri-acquistare anche su Xbox One o PC, se magari lo avete preso per Xbox Series X|S.

E, a tutto questo, sono andati sommandosi degli Xbox Game Studios che si sono arricchiti di tanti grandi nomi, da Team Ninja all’intera ZeniMax Media, proprietaria di Bethesda Softworks e id Software (The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein).

Non sorprende, insomma, che la console di nuova generazione sia diventata un pallino degli amanti del gaming, al punto da andare a ruba e diventare difficile da trovare.

Altrettanto amata, ma per fortuna facile da trovare, è anche la piccola Xbox Series S: meno potente perché votata al gaming a 1440p, questa console priva di supporto fisico (si può giocare solo in formato digitale) gode di tutte le altre caratteristiche della sorella maggiore, a un prezzo sensibilmente più basso e che fa gola a molti.

Vediamo, allora, cosa possiamo aspettarci da Xbox Series X|S per il Black Friday.

Xbox Series X|S Black Friday: disponibilità

Difficile prevedere come si muoveranno le disponibilità di Xbox Series X in vista del Black Friday. La console ammiraglia della scuderia Microsoft ha visto spuntare delle nuove disponibilità di tanto in tanto, ma senza seguire una specifica periodicità come invece accade per PS5, che torna su base settimanali da rivenditori come GameStop.

È possibile però che i rivenditori cerchino di tenere delle scorte per il momento delle spese del Black Friday: vedremo se quindi ci saranno offerte particolari da segnalare.

Tutt’altro discorso invece per Xbox Series S: la piccolina di casa si trova abbastanza facilmente e non prevediamo problemi, a meno che non vada davvero a ruba, per la sua disponibilità in occasione del Black Friday.

Xbox Series S nella nostra redazione

Xbox Series X|S Black Friday: le promozioni

In virtù della scarsa disponibilità di Xbox Series X, immaginiamo che se dovessero spuntare degli esemplari per il Black Friday, non possiamo aspettarci dei corposi tagli di prezzo. Le console, anzi, andrebbero a ruba anche se costassero qualcosa in più rispetto al costo di listino deciso da Microsoft.

Sarà invece interessante vedere come si muoverà Xbox Series S: spesso proposta a prezzi oscillanti su rivenditori come Amazon, la console solo digitale e dal design elegante e contenuto potrebbe vedere calare ulteriormente il suo prezzo, attirando consumatori che magari aspettavano Series X e decideranno di virare sulla più piccola per sfruttare la ricchezza del catalogo di Xbox Game Pass.

Xbox Series X|S Black Friday: i negozi da tenere d’occhio

Di seguito, i link che vi raccomandiamo di tenere d’occhio per saggiare tutte le disponibilità di Xbox Series X|S durante il Black Friday: