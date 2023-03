Wo Long: Fallen Dynasty, consigli per iniziare

Trattandosi di una sfida particolarmente impegnativa, Wo Long: Fallen Dynasty non è un gioco adatto a chi vuole semplicemente rilassarsi, ma richiederà la giusta dose di concentrazione e preparazione per portare a termine le sfide proposte.

Se avete voglia di mettervi alla prova con l’ultima fatica di Team Ninja, potrebbe dunque farvi comodo qualche piccola indicazione per scoprire gli aspetti più importanti del gioco, così da farvi trovare immediatamente pronti fin dal principio.

In questa guida vi sveleremo dunque alcuni utili consigli per iniziare la vostra avventura nel nuovissimo soulslike, da tenere sempre a mente in ogni momento della campagna.

Issate le bandiere battaglia

Mettiamo fin da subito le cose in chiaro: se non sarete preparati alle sfide di Wo Long Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon), morirete molto spesso. E, a volte, potreste subire la sconfitta perfino avendo a disposizione il giusto set.

Per questo motivo è importante issare le bandiere battaglie tutte le volte che ne avrete l’occasione: questi strumenti fungeranno da veri e propri checkpoint, consentendovi di ripristinare i vostri punti salute, potenziarvi e riempire i vasetti cura di dragone per guarire le vostre ferite.

Inoltre, se mai doveste finire sconfitti in battaglia, il vostro eroe potrà resuscitare in automatico nella posizione dell’ultima bandiera battaglia che avrete posizionato: non dimenticatevi dunque di sfruttare questa utilissima feature.

Potenziate immediatamente la vostra arma preferita

Non appena sbloccherete la possibilità di accedere al fabbro, dovrete concentrarvi soltanto in un aspetto principale: riflettete per tutto il tempo necessario su quale sia la vostra arma preferita e potenziatela immediatamente.

Solitamente dovreste avere una quantità sufficiente di materiali e pezzi di rame per migliorare un equipaggiamento al livello +3, che sarà più che sufficiente per affrontare le numerose insidie proposte dal soulslike.

Il boost all’attacco dovrebbe infatti permettervi di esplorare più agevolmente tutte le aree del gioco, dandovi anche il tempo di trovare ulteriori armi ed equipaggiamenti pronti a sostituire quelle di base senza eccessiva fatica.

Tenete d’occhio il Grado Morale

Sopra la barra della salute troverete un numero: si tratta del vostro Grado Morale, una caratteristica che dovrete sempre tenere d’occhio e migliorare il più possibile durante l’avventura.

Un valore superiore per il vostro Grado Morale potenzierà infatti le vostre caratteristiche e vi permetterà di lanciare incantesimi più rari e potenti, ma si tratta di un valore presente anche per i nemici che, di conseguenza, potranno rivelarsi più o meno pericolosi.

Se noterete dunque nella mappa un avversario con un Grado Morale superiore di molto rispetto al vostro, probabilmente sarebbe una buona idea evitarlo e provare ad affrontarlo quando sarete più forti.

Evitate di combattere i nemici in gruppo

Un bravo guerriero deve scegliere con saggezza le battaglie da affrontare: trattandosi di un soulslike, Wo Long Fallen Dynasty è in grado di punire molto in fretta ogni vostra svista o disattenzione.

Un rischio che aumenta notevolmente quando affronterete gruppi di nemici, che vi sconsigliamo vivamente di sfidare a meno che non vi sentiate particolarmente sicuri delle vostre capacità.

Ricordatevi infatti che dovrete recuperare la Forza Vitale sconfiggendo nuovamente il nemico che vi ha ucciso: un’impresa che diventa particolarmente impegnativa se quell’avversario si trova in un gruppo agguerrito.

Usate i colpi fatali il più possibile

Se proprio non potete evitare di affrontare un gruppo di avversari, o se volete assicurarvi un eccellente vantaggio tattico, dovrete assicurarvi di non essere individuati dai vostri nemici per sfruttare un devastante colpo fatale.

Si tratta di un attacco stealth in grado di infliggere una impressionante quantità di danni, ma che potrete eseguire solo se sarete ancora “invisibili” agli occhi dei vostri avversari: prendetevi dunque tutto il tempo necessario per programmare la vostra strategia ed entrate in azione.

Un colpo fatale ben piazzato vi fornirà infatti un vantaggio tattico ideale, permettendovi di ripulire il prima possibile il campo di battaglia senza temere la sconfitta.