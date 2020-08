Wasteland 3: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 18 agosto: i prezzi sono stati aggiornati!

Wasteland 3 è l’atteso terzo capitolo della saga di RPG ambientati in un futuro lontano, attualmente in lavorazione per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nei panni di un membro di una squadra ranger, ci ritroveremo immersi in un Colorado post-apocalittico, in cui il ghiaccio ha fatto piazza pulita della civiltà umana. Il gioco è ora disponibile al preordine via Amazon a un prezzo davvero molto conveniente.

Ciò che aspetta i giocatori sarà un gioco di ruolo a squadre, incentrato su una storia davvero ricca e piena di colpi di scena, basata sulla reattività dei personaggi e sul combattimento strategico (vero e proprio elemento cardine del titolo). Insomma, gli amanti della saga di Fallout non dovrebbero lasciarselo sfuggire per nessuna cosa al mondo. Ricordiamo anche che la campagna Fig per il supporto di Wasteland 3, lanciata durante il mese di ottobre 2016, ha raccolto oltre 3 milioni di dollari. Ricordiamo infine che l’uscita del titolo è stata rinviata al prossimo 28 agosto 2020 a causa del rallentamento dovuto all’emergenza sanitaria mondiale degli scorsi mesi.

Wasteland 3 – Day-One – PlayStation 4

L’edizione per console PlayStation 4 del gioco include tutti i contenuti originali ed è offerta su supporto fisico (Blu-ray Disc).

Wasteland 3 presenta una serie di nuove location dove i ranger vedranno accolti gelidamente, portando il giocatore in un gioco di ruolo a squadre incentrato su una storia davvero complessa e con un gran numero di personaggi.

Wasteland 3 – Day-One – Xbox One

Esattamente come la versione PS4, anche l’edizione Xbox One di Wasteland è offerta su disco fisico, portando i giocatori in un sorprendente mondo post-apocalittico.

La serie leggendaria, che ha aperto la strada al genere post-apocalittico nel mondo dei videogiochi, riporta tutti gli elementi che l’hanno resa leggendaria anche in questo terzo capitolo ufficiale.

Wasteland 3 – Day-One – PC

Ultima ma non meno importante, l’edizione Day One disponibile per tutti i possessori di piattaforma PC.

Proposta su DVD, l’edizione di Wasteland 3 propone tutti i contenuti della versione per console, immergendoci nel futuro distopico messo in piedi dai ragazzi del team Inxile Entertainment (grazie all’etichetta Deep Silver).