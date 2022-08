Un Pro Gamer di 26 anni è stato ucciso in una sparatoria

La notte del 24 agosto Christopher “Xcells” Hill, ex giocatore professionista di Gears of War e Fortnite, è stato ucciso con un colpo di pistola in una casa di Boones Hill, in Virginia.

La notizia è stata resa nota dall’ufficio dello sceriffo della contea di Franklin, che giovedì ha condiviso i dettagli dell’indagine.

Come riportato da WDBJ7 (via PC Gamer), l’incidente si è verificato dopo che un proprietario di casa è stato avvicinato da un uomo che non conosceva, poi identificato come Hill, «con il risultato che il primo ha sparato e ucciso Hill».

Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Franklin ha dichiarato che al momento non ci sono accuse in corso, visto anche che non sono state rese note le dinamiche e le motivazioni che hanno condotto Hill alla morte.

Xcells era noto per essere un Pro Gamer di Gears of War per squadre come Eunited, NRG, Hazard Esports, Enigma6 ed Echo Fox, prima di ritirarsi nel 2017.

Ha giocato come professionista anche a Fortnite nel 2018 e nel 2019, ma più di recente ha iniziato a trasmettere in streaming su Twitch ai suoi 23mila follower. L’ultima live risale a soli due giorni prima della sua uccisione.

Il caster e talent manager di Esports Blaze ha ricordato Hill su Twitter, definendolo uno dei migliori giocatori che abbiano mai giocato a Gears.

This one hurt, Chris was good man. Casting over him and knowing him was a pleasure. One of the best players to ever touch Gears. Rest in Peace bro ️ @Xcells_ https://t.co/VayPYorzz8 — Blaze (@guyblaze) August 25, 2022

Anche l’ex professionista di Gears e 10 volte campione Nicholas “Icy” Cope ha espresso il suo dolore sui social, insieme a molti altri amici e colleghi giocatori di eSports. «Ho il cuore spezzato. Ti voglio bene bud e mi dispiace che questo mondo sia stato così duro con te. FUCK MAN. RIP».

Hill aveva solo 26 anni. Ovviamente, anche l’intera redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con gli amici e i parenti del giovane ragazzo ucciso, sperando che sia presto fatta luce sul caso.