Ubisoft Store: sconti fino all’80% di sconto sul franchise Far Cry

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare vari titoli facenti parte della celeberrima saga Far Cry con sconti sino all’80%! Tra i tantissimi giochi proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo Far Cry 6, che potete portarvi a casa a soli 24€ rispetto ai consueti 59,99€ di listino, con uno sconto del 60%.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Far Cry 6 propone un gameplay che non si discosta molto dal resto della serie. Nell’isola di Yara troverete posti di blocco, presidi da assaltare, un corpo militare a difesa di Castillo e dei suoi tirapiedi da dover smantellare, una pletora di missioni che agevolano l’aumento di rango per poter avanzare senza troppi grattacapi e tutte quelle attività che invece danno un po’ di respiro e consentono di comandare a piacimento il ritmo della partita.

Molto interessante anche Far Cry 3, acquistabile a soli 6€, rispetto agli usuali 19,99€ di listino, con uno sconto del 70%. Il titolo vi metterà nei panni di Jason Brody, che si trova a vivere un vero e proprio incubo quando, insieme ai suoi amici in vacanza in un paradisiaco arcipelago, si ritrova ad avere a che fare con i pirati e fuorilegge guidati dal terrificante Vaas.

Queste sono solo alcune delle offerte presenti su Ubisoft Store