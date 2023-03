Tutti amano Pedro Pascal, quindi eccolo spuntare anche per un gioco mobile

Tra la sua interpretazione di Joel in The Last of Us e il suo successo come protagonista di The Mandalorian, possiamo dire (senza troppi doppi sensi) che Pedro Pascal sia praticamente il papà più amato del momento nel mondo della cultura pop.

L’attore, celebre anche per i suoi ruoli in Narcos e per l’indimenticabile principe Oberyn Martell ne Il Trono le Spade (sempre per HBO, come The Last of Us) – potete scoprirlo nell’approfondimento del nostro sito gemello No Spoiler – ha dalla sua tantissimi fan che lo apprezzano e non sorprende, allora, che sia stato scelto anche come protagonista di un curioso spot/trailer per un videogioco mobile.

Stiamo parlando di Merge Mansion, un titolo che anche in passato si era distinto per dei video promozionali ad alto budget che sembravano francamente fuori scala rispetto al gioco in sé. Ecco, sappiate che è anche questo il caso.

Nel video, che dura più o meno un minuto e ha valori produttivi decisamente elevati – non solo per il protagonista, ma anche per messa in scena e fotografia, come noterete –, Pascal è Tim, un misterioso detective che sta cercando di scoprire i segreti di Nonna Ursula.

Pascal nei panni del Detective Tim nel trailer-corto di Merge Mansion

«Se devo essere sincero, non so nemmeno da dove cominciare» esordisce la star, in apertura al video che trovate in cima alla nostra notizia. «A una prima occhiata, hai una famiglia perfettamente normale: una ragazzina, sua nonna». Il teaser è da intendersi come proseguimento di uno che venne pubblicato in precedenza dove, in effetti, Nonna Ursula veniva arrestata. Considerando la quantità di coltelli non proprio rassicuranti coinvolti nell’indagine del Detective Tim, diciamo che le cose non sembrano puntare verso l’ottimismo, per il destino della nipote o di chicchessia.

Tutto questo, comunque, perché gli sviluppatori volevano segnalare l‘update del 28 marzo per il loro Merge Mansion, videogioco per iOS e Android ambientato nella magione in cui si svolgono i misteri raccontati da questi (costosi) video promozionali. Il giocatore è chiamato a prendersi cura della tenuta e a provare a sua volta a svelarne gli inquietanti risvolti nascosti.

Purtroppo, in quel caso senza Pedro Pascal.