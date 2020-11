The Last of Us, la serie TV: un fan ha scelto gli attori (e un sito ne stampa i poster)

The Last of Us, il videogioco targato Naughty Dog disponibile su console PS3 e PS4, verrà adattato molto presto per HBO dalla celebre e acclamata firma di Craig Mazin (Chernobyl), alla quale si affiancherà quella del game director della saga omonima, ossia Neil Druckmann.

Inutile dire che le aspettative verso lo show sono davvero molto alte, sebbene al momento non sono ancora stati scelti i due attori che interpreteranno i personaggi principali, ossia Joel ed Ellie.

Inutile dire che il toto scommesse è iniziato da tempo, sebbene qualcuno sembra essersi portato discretamente avanti con il casting. L’artista Aaron Bailey ha infatti realizzato un poster fan made dello show, in cui immagina Nikolaj Coster-Waldau nei panni di Joel e Kaitlyn Dever in quelli di Ellie.

Poco sotto, l’immagine in questione.

Il primo è noto per aver partecipato nella serie di successo de Il Trono di Spade, mentre la seconda l’abbiamo vista nello show Netflix Unbelievable. Incredibile come il poster in questione sia stato messo in vendita a oltre 20 dollari su un sito che promuove altri lavori di Bailey (non si capisce se infrangendo o no i vari copyright).

Nulla di ufficiale, ribadiamo, sebbene nei mesi scorsi, durante un AMA via Reddit, Waldau ha fornito una risposta decisamente sospetta alla domanda circa la sua eventuale partecipazione alla serie TV. Staremo a vedere se accadrà qualcosa nei prossimi giorni.

Ricordiamo in ogni caso che lo scorso 20 novembre HBO ha dato l’ok finale alla produzione effettiva dello show, nonostante non sia ancora stata resa nota la data di inizio delle riprese.

Mazin e Druckmann figurano come i produttori esecutivi dello show, con Carolyn Strauss (Chernobyl, Game of Thrones), Evan Wells di Naughty Dog e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Johan Renck (Chernobyl) dirigerà il pilot.