Tantissimi giochi Nintendo Switch in sconto su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli per Nintendo Switch a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe a soli 49,99€, rispetto ai 60€ di listino. Il noto racing game su kart, uscito originariamente su Nintendo Wii U, vi permetterà di sfidare CPU ed i vostri amici su tracciati fuori di testa.

Mario Kart 8 Deluxe mette a disposizione dei giocatori armi sopra le righe di ogni genere – dai gusci di tartaruga da usare come bombe alle bucce di banane per far scivolare i vostri nemici – che usati contro altri giocatori, online o in locale, danno vita a delle sfide all’ultima risata. La modalità battaglia è stata ampliata e include la battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, con circuiti tutti nuovi come la Periferia urbana e il Kartodromo, oltre ad alcuni ritorni come il Palazzo di Luigi di Mario Kart: Double Dash! per Nintendo GameCube e il Percorso di guerra 1 di Super Mario Kart per il Super Nintendo Entertainment System.

Imperdibile, inoltre, The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, capolavoro di casa Nintendo nel quale, nei panni di Link vi avventurerete in una Hyrule completamente Open World per sconfiggere una volta per tutte il malvagio Ganon ed i suoi scagnozzi. Gli amanti dei platform, invece, non potranno che essere attirati da New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Odyssey, due classici del genere che vi regaleranno tantissime ore di divertimento.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per Nintendo Switch tra gli sconti del portale Instant Gaming. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

